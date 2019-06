Calcio femminile | Mondiali 2019 | l’Italia vuol vincere contro l’Australia all’esordio Le

LIVE Italia-Australia - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : orario - canale tv - come vederla gratis e in chiaro : Dopo 20 anni dall’ultima apparizione l’Italia torna a calcare il palcoscenico dei Mondiali di calcio femminile: la selezione azzurra è una delle sole sei compagini assenti a Canada 2015 e presente in Francia: oltre alla nostra formazione ci sono quattro esordienti, ovvero Cile, Scozia, Giamaica e Sudafrica, mentre l’Argentina mancava da Cina 2007. Per l’Italia ultima apparizione a USA 1999. Oggi le azzurre faranno il loro ...

Italia-Australia Calcio femminile - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi è il grande giorno. L’Italia farà il proprio esordio ai Mondiali 2019 di calcio femminile allo Stade du Hainaut a Valenciennes contro l’Australia il 9 giugno (ore 13.00) e sarà subito una sfida importante perché si affronterà la formazione meglio piazzata nel ranking FIFA (sesto posto) del girone C. La squadra di Milena Bertolini vorrà giocarsela, pur consapevole delle difficoltà di una selezione avversaria che ha in Sam Kerr una grande ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari delle partite di oggi (9 giugno). Come vederle in tv e streaming : Terzo giorno di partite nei Mondiali di Calcio femminile 2019, che finalmente vedranno scendere in campo la Nazionale italiana guidata da Milena Bertolini, nell’esordio del gruppo C contro l’Australia, per una sfida che si svolgerà in quel di Valenciennes, a partire dalle ore 13, con diretta televisiva su Rai 2, ma anche su Sky Sport, ed in streaming su Sky Go e Rai Play. In chiaro anche lo scontro delle 15.30 a Grenoble tra Brasile ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Germania e Spagna esordio vincente - tris della Norvegia contro la Nigeria : Seconda giornata di incontri nei Mondiali 2019 di Calcio femminile che ha riguardato i gruppo A e B. La Germania nel pomeriggio ha superato, non senza soffrire, la Cina 1-0. Le tedesche, campionesse olimpiche a Rio 2016, sono riuscite a piegare la strenua resistenza delle asiatiche grazie alla marcatura di Giulia Gwin al 66′. Una rete fondamentale per iniziare con il piede giusto l’avventura iridata. Nel medesimo girone la Spagna ...

Scandalo in Afghanistan! Abusava sessualmente di giocatrici della Nazionale femminile : squalificato a vita il presidente della FederCalcio Karim : squalificato a vita il presidente della Federcalcio afghana: accusato di abusi sessuali su diverse giocatrici della Nazionale dell’Afghanistan Non terminano gli spiacevoli episodi che vedono vittime le donne nel mondo del calcio. Se ieri ha fatto scalpore la notizia del filmato girato ad una donna arbitro mentre si cambiava nel suo spogliatoio, oggi a lasciare senza parole è la squalifica a vita del presidente della Federcalcio ...

Il mondo del Calcio sempre più… rosa : la Fifa impegna 500 milioni di dollari nel settore femminile : calcio: Fifa punta sulle donne, impegno da 500 milioni nei prossimi quattro anni Il presidente della Fifa, Gianni Infantino ha concluso venerdì la prima Convention del calcio femminile dell’organizzazione a Parigi, impegnando 500 milioni di dollari per il calcio femminile nei prossimi quattro anni. La Fifa ha spiegato che il budget finanzierà il lavoro della divisione calcistica femminile, compresi i programmi di sviluppo, la Coppa ...

VIDEO Sara Gama : “Bello che le avversarie ci temano - determinate contro l’Australia”. Italia pronta per i Mondiali Calcio femminile : Vigilia febbrile in casa Italia, domani le azzurre affronteranno l’Australia al debutto nei Mondiali 2019 di calcio femminile: la nostra Nazionale, al grande ritorno in una rassegna iridata dopo 20 anni di assenza, cercherà di tenere testa alle Matildas e di incominciare al meglio il proprio cammino nella competizione. Sara Gama scenderà in campo da capitana e ha analizzato la situazione in conferenza stampa: “Sentire che le altre ...

VIDEO Milena Bertolini - Mondiali Calcio femminile : “Voglio un’Italia compatta contro l’Australia - cerco flessibilità”. Azzurre pronte per il debutto : Manca sempre meno all’attesissimo debutto dell’Italia ai Mondiali 2019 di calcio femminile previsto per domenica 9 giusto alle ore 13.00. Le Azzurre affronteranno l’Australia a Valenciennes (Francia) e cercheranno di agguantare una vittoria importantissima in ottica qualificazione agli ottavi di finale, la nostra Nazionale torna a disputare una rassegna iridata dopo venti anni di assenza e l’obiettivo è quello di figurare ...

Mondiali Calcio femminile 2019 - vigilia per l’Italia. Milena Bertolini : “Vogliamo vincere contro l’Australia” : Giornata di vigilia per l’Italia ai Mondiali 2019 di calcio femminile, domani le azzurre scenderanno in campo a Valenciennes (Francia) per affrontare l’Australia: debutto di fuoco per la nostra Nazionale che torna a disputare una rassegna iridata dopo venti anni di assenza, il sogno è quello conquistare una vittoria importante in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Davanti agli oltre 17000 spettatori dello Stade du Hainaut, ...

Mondiali di Calcio femminile – L’Italia pronta all’esordio - la carica del ct azzurro Bertolini : “abbiamo fatto passi avanti” : Domani l’esordio delle azzurre ai Mondiali di calcio femminile: le parole del ct Bertolini alla vigilia della sfida contro l’Australia “Se una nazionale forte come l’Australia ci teme, vuol dire abbiamo fatto dei passi in avanti. Vuol dire che il nostro movimento è cresciuto, vuol dire che stiamo mettendo le giocatrici nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio. E mi fa piacere che le giocatrici italiani ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Australia - l’imperativo è giocarsela con coraggio a Valenciennes : E domani è il grande giorno. Allo ‘Stade du Hainaut’ di Valenciennes (Francia) la Nazionale italiana di Calcio femminile inizierà il proprio percorso nel Mondiale 2019. Una competizione dai tanti valori per le azzurre, che tornano a calcare i campi di una fase finale iridata dopo 20 anni di assenza. Il biennio della gestione di Milena Bertolini ha permesso alla compagine tricolore di interrompere il digiuno e di accedere dalla porta principale: ...