Calcio femminile | Mondiali 2019 | Italia-Giamaica Quando si gioca la prossima partita?

(Di domenica 9 giugno 2019) Venerdì 14 giugno, alle ore 18.00,si sfideranno per la seconda giornata del gruppo C deidi. All’Auguste-Delaune di Reims, le azzurre vorranno centrare il bersaglio grosso contro una delle Cenerentole di questa rassegna iridata. La Nazionale di Bertolini è chiamata ad un impegno non semplice, partendo coi favori del pronostico e dovendo impostare unacontro una squadra che verosimilmente cercherà di occupare tutti gli spazi e ripartire in contropiede. Servirà grande attenzione e non frenesia per far propria lae dare un segnale positivo a questo Campionato del Mondo.godrà della diretta televisiva in chiaro di Rai 2 e a pagamento di Sky Sport. Saranno attivi i servizi in streaming Rai Play e Sky GO ed immancabile sarà la DIRETTA LIVE testuale di OA Sport. Di seguito il programma: Venerdì 14 ...

