Calcio femminile | Italia-Australia 2-1 | la gioia del ministro Matteo Salvini che

(Di domenica 9 giugno 2019) L’è in festa per la vittoria della Nazionale ai Mondiali 2019 di, le azzurre hanno esordito con il botto e hanno sconfitto l’per 2-1 al termine di una partita spettacolare: dopo essere passate in svantaggio nel corso del primo tempo, le ragazze di Milena Bertolini si sono rimboccate le maniche e hanno sfoderato un secondo tempo di assoluto spessore tecnico grazie al quale sono riuscite a ribaltare il risultato. Una doppietta vertiginosa di Barbara Bonansea ha mandato in estasi tutta la squadra, il gol allo scadere ha rappresentato l’apoteosi di un match al cardiopalma e ricco di emozioni. A gioire è stato anche ildell’internoche ha seguito la partita in questa afosa domenica e ha poi festeggiato sui social network condividendo la cronaca dell’incontro pubblicata da OA Sport. Non è la prima volta ...

