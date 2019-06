Calcio | debutto vincente per la nazionale femminile ai Mondiali | 2-1 all' Australia

agi

(Di domenica 9 giugno 2019) Laazzurraha battuto a Valenciennes l'con il punteggio di 2-1, nel match didel girone C per iFemminili di Francia 2019. Le ragazze allenate da Milena Bertolini sono andate sotto nel primo tempo subendo il gol di Kerr al 22esimo. Ma nel secondo c'e' stata la rimonta delle azzurre con una doppietta di Bonansea all'11esimo e al 50esimo minuto quando il gol della vittoria è arrivato in pieno recupero.

