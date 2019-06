Calcio a 5 | Risultato Gara-4 Finale Play-off | l’Acqua&Sapone vince a Pesaro 4 a 2 e

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia insegue un risultato di prestigio per il decollo definitivo : “Basta dare soldi a queste 4 lesbiche“. Da questa frase pronunciata dall’ex presidente della LND Felice Belloli sembra passato un secolo ma in verità non è così. Parliamo di un quadriennio di battaglie per dare al Calcio femminile più dignità, visibilità e maggior attenzione. Di acqua ne è passata sotto i ponti e ironia della sorte la tanto conclamata Nazionale di Calcio maschile ha fallito dopo 60 anni l’accesso alla ...

Calcio a 5 - Risultato gara-3 finale play-off : l’Italservice doma ancora l’Acqua&Sapone ai tempi supplementari - 5 a 3 il finale : L’Italservice di Pesaro ha battuto per 5 a 3 l’Acqua&Sapone, nella gara-3 valida per la finale dei play-off scudetto della Serie A di Calcio a 5. I marchigiani si sono imposti ancora una volta ai tempi supplementari, dopo una partita che li ha visti andare per tre volte in vantaggio ma essere puntualmente ripresi dai ragazzi di Tino Perez che escono a tutti gli effetti con le ossa rotte dal PalaPizza, visto che oltre alla ...

Calcio a 5 - Risultato gara-2 Finale Play-off : Italservice da sogno pareggia la serie ai tempi supplementari - 6 a 4 all’Acqua&Sapone : L’Italservice di Pesaro strappa il fattore campo all’Acqua&Sapone, vincendo ai supplementari per 6 a 4 gara-2 della Finale Scudetto di serie A. Al PalaRoma di Montesilvano il team di Fulvio Colini ha imposto il proprio ritmo e, dopo i primi minuti più controllati ha meritato il successo schiacciando gli avversari nel tempo regolamentare, rischiando qualcosa a inizio overtime ma trovando la zampata decisiva nel Finale grazie a ...

Pronostici Serie B - 37^ giornata : i consigli di CalcioWeb : risultato pieno per la Cremonese : Pronostici Serie B – Ultime giornata di campionato in Serie B, si torna subito in campo con la 37^ giornata del torneo cadetto. Partite molto importanti nella giornata di sabato, il Palermo in trasferta contro l’Ascoli per alimentare le ultime chance di promozione diretta, il Brescia è già promosso in Serie A ed affronta il trasferta la Cremonese, alla ricerca di punti per i playoff. Lo Spezia affronta il casa il Crotone, ...

Pronostici Serie A 34^ giornata - i consigli di CalcioWeb : Torino-Milan - risultato da decifrare : Pronostici Serie A – Domani al via il 34° turno di Serie A, spalmato come ormai d’abitudine nella tre giorni calcistica che si concluderà lunedì sera. Tre sfide al sabato tra cui la gara salvezza Bologna-Empoli, Roma-Cagliari e il big match Inter-Juventus. Alle 12.30 di domenica il Napoli va a Frosinone, due partite alle 15, e gli interessantissimi Sampdoria-Lazio alle 18 e Torino-Milan alle 20.30. Chiudono lunedì Atalanta-Udinese e ...

Spalletti : «Risultato giusto. Il Calcio italiano è in salute» : ... ' Potevamo essere più precisi perché abbiamo sbagliato alcuni palloni che il livello Inter non deve ammettere - ha aggiunto il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport - Ci vuole più qualità e ...