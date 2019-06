Bus dirottato | madre di Adam | “Nostri figli meritano cittadinanza | ma dopo promesse

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) “e Ramilaitaliana, ma nessuno si è fatto più sentire”. La promessa per ora è rimasta tale. Luigi Di Maio e Matteo Salvini avevano manifestato l’intenzione di premiare i due giovani che il giorno del dirottamento dell’autobus avevano aiutato le forze dell’ordine a fermare il conducente del mezzo, evitando una strage, magli annunci nessuno ha più contattato le due famiglie. È la mamma di, Hasnss Uriad, a parlaren a margine della consegna delle civiche benemerenze per il patrono della città ai 51 ragazzi coinvolti nella tentata strage del 20 marzo: “Siamo contenti che i bambini si sono salvati. La cittadianza è un premio d’onore che va dato a chi fa qualcosa di importante per la comunità. Ma ora siamo ancora in attesa, non c’è stato alcun contatto.o no, ora speriamo che i ragazzi vadano avanti a ...

