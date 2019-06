Bufera procure - all'Anm si apre la crisi : «La Giunta non può andare avanti» : «Il documento adottato all'unanimità dall'Assemblea nazionale di Magistratura Indipendente, tenuta ieri a Roma, si pone in netta contrapposizione con il documento deliberato dal...

Bufera procure - scontro su dimissioni consiglieri Csm. E l’Anm si spacca : All'Anm si apre la crisi. Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza hanno chiesto la "convocazione urgente" di una riunione con all'ordine del giorno il rinnovo della giunta guidata da Pasquale Grasso. La ragione e' il documento approvato ieri dalla corrente del presidente dell'Anm, Magistratura Indipendente, che ha invitato i consiglieri autosospesi per lo scandalo nomine a rientrare al Csm. Una presa di posizione in aperto contrasto con il ...

Bufera procure - all'Anm si apre la crisi : 15.58 "Il documento adottato all'unanimità dall'assemblea nazionale di Magistratura Indipendente (i consiglieri autosospesi rientrino al Csm), è in contrapposizione col documento deliberato dal comitato direttivo centrale dell'Anm ed esclude la possibilità di proseguire l' esperienza dell'attuale Giunta". Così i rappresentanti di Area, Unicost e Autonomia&Indipendenza che siedono nel 'parlamentino' dell'Anm, chiedendo la "convocazione ...

Bufera procure - all'Anm si apre la crisi : I componenti di Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza hanno, di fatto, sfiduciato la giunta guidata da Pasquale Grasso di Magistratura Indipendente che ieri, con un documento, aveva invitato i consiglieri autosospesi per lo scandalo nomine a rientrare al Csm

Bufera procure - Csm : serve autoriforma : 18.50 "E' una vicenda che ci chiama in causa tutti e che impone a tutti un serio, profondo, radicale percorso di revisione critica e autocritica, di riforma e autoriforma dell'autogoverno,dei metodi di selezione delle rappresentanze,dell' etica della funzione". E' quanto si afferma nel documento approvato dal Plenum Csm all'unanimità dopo la Bufera. "La delicatezza della situazione - viene sottolineato - impone di eliminare ogni ombra ...

Bufera procure - autosospesi 2 membri Csm : 0.08 Certi della nostra correttezza, "per senso istituzionale" comunichiamo l'autosospensione in attesa di chiarezza. Così due membri del Consiglio superiore della magistratura, Cartoni e Lepre. "Per salvaguardare le istituzioni, i consiglieri coinvolti diano le proprie dimissioni", aveva chiesto l'Anm di Milano. Domani il plenum straordinario del Csm sulla Bufera delle procure che ha coinvolto vari magistrati per sospetta corruzione: reati ...

Bufera nelle procure - Ermini (Csm) al Quirinale alla vigilia del Plenum : Ore di lavoro serrato, riunioni e incontri a porte chiuse al Consiglio Superiore della Magistratura in vista del Plenum straordinario convocato per martedì mattina sullo sfondo della Bufera che si è scatenata sulla magistratura italiana dopo la vicenda procure che ha coinvolto diversi magistrati, a partire da Luca Palamara, ex presidente dell’Anm e uomo forte di Unicost, la corrente centrista delle toghe, coinvolto ...

Bufera procure : Spina si dimette dal Csm - Palamara si autosospende dall’Anm : Si e' dimesso dal Csm il consigliere Luigi Spina, capogruppo di Unicost a Palazzo dei Marescialli, indagato dalla Procura di Perugia per rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento personale nell'ambito dell'inchiesta sull'ex presidente dell'Anm Luca Pamalara, accusato di corruzione. Ieri Spina si era autosospeso dai suoi incarichi di consigliere nell'organo di autogoverno dei giudici. Intanto, Palamara si auto sospende ...

Bufera procure - plenum Csm il 4 giugno : 18.06 Dopo il caso che ha coinvolto alcuni magistrati, il 4 giugno si riunirà un plenum straordinario del Csm. Lo annuncia il Comitato di presidenza."Si impone oggi un confronto responsabile tra tutti i componenti per la forte riaffermazione della funzione istituzionale del Csm a tutela dell'intera magistratura". Nel corso della riunione "verrà anche preso atto delle sopravvenute dimissioni del consigliere Luigi Spina", indagato a Perugia. Il ...

Bufera procure - Luca Palamara si è autosospeso dall’Anm : Bufera Procure, Luca Palamara si è autosospeso dall’Anm Il sostituto procuratore di Roma ha detto: “Il mio intendimento ora è quello di recuperare la dignità e l'onore e di concentrarmi esclusivamente sulla difesa nel processo” Parole chiave: digitall ...

Bufera procure - Palamara interrogato : "Mai ricevuto soldi per nomine" : Bufera procure, Palamara interrogato: "Mai ricevuto soldi per nomine" Il sostituto procuratore di Roma, indagato per corruzione e accusato di aver pilotato le nomine dei magistrati, è stato ascoltato per tre ore a Perugia: "Mai e poi mai avrei interferito per la nomina del procuratore di Gela o per danneggiare qualche ...

Bufera procure - indagato pm Fava (“ha aiutato Palamara”) : Favoreggiamento e rivelazione del segreto di ufficio in concorso. Sono i reati contestati al pm di Roma Stefano Rocco Fava nell'indagine della Procura di Perugia che vede indagato per corruzione anche il suo collega Luca Palamara e il consigliere del Csm Luigi Spina. Nell'avviso di garanzia i pm di Perugia contestano a Fava di aver rivelato a Palamara notizie sulle indagini a suo carico e di averlo aiutato ad eluderle fornendo atti e ...