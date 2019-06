Brindisi | falsi braccianti agricoli | una truffa da 200mila euro

ilgiornale

(Di domenica 9 giugno 2019) Maria Girardi Gli accertamenti serrati hanno condotto all'arresto di 34 persone. Tra queste ci sono anche 19 donne Nell'ambito delle azioni di contrasto al lavoro nero, è durata otto mesi l'indagine coordinata dalla Procura e condotta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di, in collaborazione con il personale ispettivo dell'Inps, che ha portato all'arresto di 34 persone. I, denunciati per, sono accusati di aver percepito indebitamente prestazioni previdenziali e assistenziali per una cifra totale di. Gli accertamenti serrati, eseguiti in tutti i 20 comuni della provincia di, hanno permesso di individuare e denunciare un 33enneno titolare e legale rappresentante di un'azienda operante nel settore agricolo. Il soggetto in questione, attraverso una serie di raggiri, ha determinato un aumento ...

