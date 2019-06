Brasile scatenato | 7-0 in amichevole contro l’Honduras

calcioweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019) Non solo la finale di Nations League tra Portogallo e Olanda che ha visto la vittoria di Cristiano Ronaldo e compagni ma anche un’importante che ha visto in campo il. Tutto facile per i verdeoro che hanno dominato in lungo ed in largo, 7-0 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’in. Tre reti nel primo tempo con Gabriel Jesus, Thiago Silva e Coutinho su rigore; nella ripresa a segno ancora Gabriel Jesus, Neres, Firmino e Richarlison. Nations League, Inghilterra terza: Svizzera salvata dai legni, poi ko ai rigori FOTO L'articolo, 7-0 inl’Honduras CalcioWeb.

