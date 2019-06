Botte al cameriere nero | nei guai cinque militari

ilgiornale

(Di domenica 9 giugno 2019) Vanni Zagnoli Denunciati per ubriachezza molesta. La condanna dell'esercito Bologna - Dev'essere stata davvero una semplice ubriacatura a portare agli insulti razzisti nei confronti di unghanese. Indell'esercito sono stati identificati dalla polizia e poi denunciati per ubriachezza molesta, per un'aggressione che non ha testimoni. Accade tutto alle 2 di venerdì notte, in un bar pizzeria davanti alla stazione di Bologna, in via Pietramellara. Il 29enne garantisce di essere stato offeso e poi aggredito dai 5, fuori servizio, li aveva rimproverati per l'ebbrezza fastidiosa. «Negro di m..., vieni qua che ti spacco una bottiglia in testa», gli avrebbero detto. C'è stata una colluttazione e ilè rimasto lievemente ferito: è in Italia da 15 anni, lavora da tempo. È stato lui a chiamare la polizia, che ha trovato in frantumi il vetro del ...

