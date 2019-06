Bologna | Mihajlovic ammette | “sono stato vicinissimo alla Roma | ma ho lasciato perdere

Calciomercato - panchine bollenti : Fonseca a un passo dalla Roma - Mihajlovic resta a Bologna : Se ne parlava da giorni ora è ufficiale: Sinisa Mihajlovic e il Bologna vanno avanti. Nelle ultime settimane l' allenatore serbo era stato accostato anche a Juve, Lazio e Roma: rumors allontanati dopo i primi contatti con il club felsineo, che ha premiato il miracolo sportivo compiuto da Sinisa con

Le notizie del giorno – I dubbi di Mihajlovic e il nome nuovo per la panchina del Bologna - la prima mossa di Conte e il siparietto Sarri-Lichtsteiner : dubbi Mihajlovic E nome panchina Bologna – Sono ore calde in casa Bologna, il club rossoblu ha disputato una seconda parte di stagione impressionante con Mihajlovic in panchina ed adesso sta programmando il futuro. Negli ultimi giorni è andato in scena un incontro tra la dirigenza ed il serbo, l’allenatore si è preso qualche giorno per comunicare (APPROFONDIMENTO) prima mossa Conte – Ha le idee chiare Antonio Conte. L’ultima ...

Bologna - i dubbi di Mihajlovic : per la panchina c’è anche Andreazzoli : panchina Bologna – Sono ore calde in casa Bologna, il club rossoblu ha disputato una seconda parte di stagione impressionante con Mihajlovic in panchina ed adesso sta programmando il futuro. Negli ultimi giorni è andato in scena un incontro tra la dirigenza ed il serbo, l’allenatore si è preso qualche giorno per comunicare una risposta definitiva, ci sono i margini di conferma ma tutto dipenderà dall’eventuale chiamata di ...

Bologna - Saputo fa il punto sul futuro della panchina : le ultime sul caso Mihajlovic : Bologna, Joe Saputo ha parlato in conferenza stampa rivelando anche le ultime novità in merito al futuro di Mihajlovic “In questo momento non posso dire se ci saranno cambiamenti in ambito dirigenziale. Sicuramente come società dobbiamo migliorare in maniera globale. La soddisfazione degli ultimi mesi non ci deve far dimenticare la sofferenza di inizio stagione. Ora è arrivato il momento di fare un salto di qualità. Voglio mantenere ...

Mihajlovic avvisa il Bologna : il tecnico manda messaggi subliminali parlando del suo futuro : Sinisa Mihajlovic potrebbe cambiare aria nella prossima estate dopo una bella annata col Bologna da subentrato: la società proverà a trattenerlo con tutte le sue forze Sinisa Mihajlovic è ancora molto incerto in merito al suo futuro. Il Bologna vorrebbe trattenerlo, ma il tecnico vuole prima capire i piani societari ed anche guardarsi attorno, come rivelato a Tiki Taka ieri sera: “Abbiamo parlato dei progetti futuri e il presidente ...

Panchina Bologna - l’esito dell’incontro con il tecnico Mihajlovic : Panchina Bologna – Il Bologna ha raggiunto un risultato storico, ovvero la salvezza nel campionato di Serie A dopo una parte di stagione davvero da dimenticare con Filippo Inzaghi in Panchina. Poi l’arrivo di Sinisa Mihajlovic che ha permesso di cambiare completamente passo alla squadra, nell’ultimo match sono arrivati altri tre punti contro il Napoli. Oggi è andato in scena l’incontro tra il Bologna e il tecnico ...

Cesare Cremonini lancia l’appello a Mihajlovic : “mister - anche sua figlia dice che le piace Bologna” [FOTO] : Cesare Cremonini cerca di convincere Mihajlovic a rimanere alla guida della panchina del Bologna: l’appello del cantante Mihajlovic ha raggiunto il suo obiettivo: salvare il Bologna dalla retrocessione. I rossoblu hanno festeggiato in grande ieri dopo la vittoria per 3-2 sul Napoli, già certi da una giornata della salvezza, nell’ultima partita della stagione, al Dall’Ara. Allo stadio non poteva mancare la famiglia di ...

Il capolavoro di Sinisa Mihajlovic : il suo Bologna ottiene 32 punti in 17 partite : Sinisa Mihajlovic magistrale. Il suo Bologna chiude in bellezza il campionato di Serie A. I felsinei battono 3-2 il Napoli.