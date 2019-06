Bologna | cameriere ghanese accusa 5 militari di aggressione e insulti razzisti

Blastingnews

(Di domenica 9 giugno 2019) “Spesso mi hanno rivolto, ma mai nessuno si era comportato come questi cinque”. Così commenta la sua brutta avventura Ildi 29 anni, che ha raccontato di essere stato prima offeso e poi aggredito da un gruppo dinella notte tra venerdì e sabato, intorno alle due. L’uomo, dipendente a tempo determinato di una pizzeria a due passi dalla stazione di, non ha ancora denunciato i suoi presunti persecutori che sono stati identificati dagli agenti intervenuti sul posto poco dopo l’alterco. Al momento i giovani devono rispondere solamente di una sanzione amministrativa per ubriachezza. A quanto pare tutto sarebbe partito da un rimprovero ai cinque da parte delper il loro comportamento. Il gruppo era formato da soldati tra i 25 e 34 anni arrivati in città per “Strade sicure”, un'operazione finalizzata a garantire un maggiore contrasto ...

