Bitter Sweet - Ingredienti d’amore | seconda puntata | Nazli nei guai a causa della sorella

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore : Özge Gürel e Can Yaman ci parlano di Nazli e Ferit : Debutta domani su Canale 5, scopriamo di più riguardo ai due protagonisti attraverso le voci di Özge Gürel e Can Yaman.

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di lunedì 10 giugno 2019 : lunedì 10 giugno 2019 su Canale 5 inizia la nuova soap turca BITTER SWEET – ingredienti d’amore, che ci farà compagnia per tutta l’estate e potrebbe bissare il grande successo di Cherry Season. Ecco le anticipazioni della prima puntata: Nazli è una giovane cuoca che sta studiando per poter un giorno realizzare il suo più grande sogno, ovvero quello di aprire un ristorante giapponese. La nostra protagonista però sta vivendo un ...

Bitter Sweet : Ozge Gurel dimentica Serkan Cayoglu per Can Yaman? : Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: Ozge Gurel al centro di un nuovo triangolo Felicemente fidanzata con Serkan Cayoglu, Ozge Gurel vestirà i panni di Nazli nella nuova soap opera turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e avrà al suo fianco un nuovo bello e impossibile. La telenovelas andrà in onda a partire da domani su Canale5, dalle 14.45 alle 15.36, prendendo il posto di Uomini e Donne e conquisterà sicuramente il ...

Anticipazioni Bitter Sweet al 14 giugno : Bulut instaura un rapporto di amicizia con Nasli : Da lunedì 10 giugno ci sarà un nuovo appuntamento su canale 5 con l'intento di attirare la curiosità del pubblico in compagnia della soap opera turca, 'Bitter Sweet'. Rappresenta una novità all'interno del palinsesto Mediaset: la soap ha le carte in regola per sorprendere i milioni di telespettatori italiani come avvenuto in passato con Cherry Season. L'amore è sempre una delle tematiche presenti in questi prodotti televisivi che promettono un ...

Il Segreto e Una Vita : dal 10 giugno cambio programmazione per la nuova soap Bitter Sweet : Cambiamenti in arrivo nel nuovo palinsesto estivo di Canale 5 a partire da lunedì 10 giugno, quando sono previste delle novità che riguarderanno soprattutto gli affezionati delle soap opera del primo pomeriggio Mediaset. Si parla di Una Vita e de Il Segreto, le due storiche soap spagnole che da anni ormai tengono compagnia ai tantissimi spettatori della rete ammiraglia Mediaset. Ebbene dal prossimo lunedì ci saranno dei cambiamenti riguardanti ...

Bitter Sweet spoiler dal 10 al 14 giugno : Demir e Zeynep muoiono : Gli spoiler delle puntate della soap opera "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" promettono fin da subito emozioni e vicende toccanti. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, Nazli, una giovane cuoca che studia all'università e frequenta corsi di giapponese, punta a realizzare il suo grande sogno, quello di aprire un ristorante giapponese. La ragazza, tuttavia, deve far fronte ad una serie di problemi economici che la ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Ingredienti d'amore dal 10 al 14 giugno : Nazli conosce Ferit : Sulla scia del successo di "Cherry Season", Canale 5 ha deciso di proporre un'altra soap turca per il periodo estivo. Il titolo originale della nuova serie è "Dolunay", tradotto in italiano come "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore". La data di esordio del nuovo prodotto è il 10 giugno e l'orario è quello lasciato libero da Uomini e donne ovvero dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:45 (dopo Una Vita che tornerà quindi al suo orario ...

Bitter Sweet avrà una svolta DRAMMATICA - anticipazioni : Chi si aspettava soltanto storyline leggere da BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, la nuova telenovela turca che verrà trasmessa su Canale 5 da lunedì 10 giugno, si sbagliava di grosso: già dai primissimi episodi, le trame con protagonisti Nazli Piran (Ozge Gurel) e Ferit Aslan (Can Yaman) verranno infatti sconvolte da un funereo evento destinato a cambiare le vite di tutti i personaggi coinvolti. Cerchiamo di capire come si arriverà ...

Bitter Sweet ingredienti d'amore : anticipazioni 10 -14 giugno - Nazli e Ferit s'incontrano : Sta per fare il suo esordio su Canale 5 una nuova serie televisiva turca: Bitter Sweet ingredienti d’amore, che andrà in onda a partire dal prossimo 10 giugno dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. Prenderà il posto del noto programma “Uomini e Donne” e sarà composta da 26 episodi. Nel corso della prima settimana assisteremo all’incontro dei due protagonisti principali: Nazli (interpretata dalla giovane e tanto amata Özge Gürel, che ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Puntate dal 10 al 14 Giugno 2019 : L’incontro di Nazli con Ferit! : Anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, trama Puntate dal 10 al 14 Giugno 2019: Nazli ha bisogno di lavorare per poter sostenere gli studi e pagare l’affitto arretrato. Trova un impiego come cuoca a casa di Ferit. Il ragazzo è una persona benestante con un carattere molto difficile! I due da subito, non si piacciono! Finalmente sbarca anche in Italia, su Canale 5, l’attesissima serie turca “Bitter Sweet” e la storia dei ...

Anticipazioni Bitter Sweet al 14 giugno : lo zio di Bulut scopre dell'incidente di Demir : Lunedì 10 giugno ha inizio la soap opera turca 'Bitter Sweet' che prende il posto della trasmissione 'Uomini e donne', condotta dalla presentatrice Maria De Filippi. Le Anticipazioni delle puntate che arrivano fino a venerdì 14 giugno si concentrano intorno al personaggio di Nazli. Quest'ultima dimostrerà di essere una cuoca ambiziosa che continuerà a sperare di poter realizzare il sogno consistente nell'apertura di un ristorante giapponese. Gli ...

Beautiful Anticipazioni : cancellata la soap americana - al suo posto Bitter Sweet : Mentre Una Vita e Il Segreto conquistano il prime time del sabato sera su Rete4, cancellata la soap americana dai palinsesti Mediaset del week end per lasciare spazio a Bitter Sweet.

Bitter Sweet - spoiler prossima settimana dal 10 al 14 giugno : Bulut rimane orfano : Lunedì 10 giugno inizierà su Canale 5 Bitter Sweet, la nuova fiction turca con protagonista Ozge Gurel, già vista in Cherry Season. Nelle puntate in onda dal 10 al 14 giugno, Nazli inizierà a lavorare per Ferit mentre la vita del piccolo Bulut sarà sconvolta da un tragico avvenimento. Bitter Sweet: Nazli conosce Bulut e Ferit Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate in onda la prossima settimana su Canale 5, svelano che Nazli ...