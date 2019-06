«Big Little Lies 2» | cosa aspettarci dai nuovi episodi

I look delle star di «Big Little Lies 2» alla première di New York : Nicole Kidman in Michael KorsMichael KorsReese Witherspoon in Elie SaabElie SaabShailene Woodley in Christian DiorChristian DiorZoë Kravitz in Saint LaurentSaint LaurentLaura Dern in Saint LaurentMeryl Streep in Oscar de la RentaOrmai mancano una manciata di giorni al ritorno di Big Little Lies, una delle serie televisive più acclamate degli ultimi anni su HBO: il 6 giugno infatti, sul canale americano, le vicende delle signore di Monterey ...

Serie Tv in Italia a Giugno 2019 : tornano Black Mirror - Big Little Lies - Absentia e Dark : Il mese che segna l'avvio dell'estate, ci porta in futuri scenari apocalittici, in mondi distopici forse non troppo lontani, tra segreti, misteri e un pizzico d'horror che d'estate fa sempre piacere. Tra graditi ritorni e attese novità, anche a Giugno sono tanti i titoli di Serie tv in arrivo in Italia in streaming, via satellite o in chiaro sul digitale terrestre.Come ogni mese nel video che trovate in apertura di articolo vi segnaliamo alcuni ...

Prima di “Big Little Lies 2” : la novità è Meryl Streep : Al Lincoln Center di New York grande premiere di "Big Little Lies 2", la serie tv HBO con un big cast al femminile. Sul red carpet hanno sfilato le protagoniste Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Shailene Woodley, Laura Dern e Nicole Kidman accanto alla guest star di questa stagione, Meryl Streep. Le cinque donne, legate tra loro dal segreto sulla morte di Perry devranno affrontare l'indagine della polizia e l'arrivo a Monterey della suocera di ...

Parata di stelle alla première di Big Little Lies 2 tra i timori di Reese Witherspoon e la speranza su una terza stagione : Ieri sera è andata in scena la première di Big Little Lies 2 e questo ha portato il cast stellare sul red carpet dell'evento facendo impazzire fotografi e fan. In queste ore stanno circolando sul web le prime foto della bella serata vissuta ieri sera dalle 5 di Monterey che hanno calcato il tappeto rosso in tutto il loro splendore con la guest star d'eccezione di questa stagione al seguito ovvero Maryl Streep. Al momento le bocche sono cucite su ...

«Big Little Lies» - una capsule collection contro le violenze domestiche : La capsule collection di The Wing ispirata a «Big Little Lies»La capsule collection di The Wing ispirata a «Big Little Lies»La capsule collection di The Wing ispirata a «Big Little Lies»La capsule collection di The Wing ispirata a «Big Little Lies»Ci sono le serie tv di moda, quelle che sono diventate dei veri e propri fenomeni sociali, ma esiste anche una moda ispirata alle serie tv. Negli ultimi anni, in occasione dell’uscita di nuove, ...

Film e Serie Tv a giugno su Sky : SHIELD - Big Little Lies e Chernobyl tra le serie - The Wife - Halloween e Johnny English tra i film : Sky giugno 2019: Big Little Lies 2, Chernobyl, SHIELD, Ready Player One, The Wife, Slender Man e Piccoli Brividi 2giugno segna l’inizio dell’estate e la fine della stagione televisiva. Le case iniziano a svuotarsi, fa buio più tardi, la gente esce per combattere il caldo. Almeno un tempo era così, oggi qualcosa si muove e se il cinema vuole restare aperto tutto l’anno, la tv non è da meno. L’offerta di Sky presenta le ...

Big Little Lies - ecco il trailer della seconda stagione : http://www.youtube.com/watch?v=eCWevZV945M “Che la seconda media inizi“, e con essa anche la seconda stagione di Big Little Lies. Così si sente pronunciare nel trailer ufficiale dei nuovi episodi della serie Hbo che tornerà il prossimo 9 giugno negli Stati Uniti e da noi arriverà il 18 giugno su Sky Atlantic. Al cast di stelle della prima stagione, in cui spiccano Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Laura Dern si aggiungerà anche ...

Ecco quando arriva in Italia «Big Little Lies 2» : Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Segnatevi questa data: il 18 giugno su Sky Atlantic. Sarà allora che rivedremo Madeline, Celeste, Jane, Renata e Bonnie nella seconda stagione di Big Little Lies, la serie vincitrice di cinque Emmy Awards che torna con sette nuovi episodi diretti da Andrea Arnold. Se da una parte ritroveremo le attrici protagoniste, da Reese Witherspoon a Nicole ...

Big Little Lies 2 - il traier e il poster della serie HBO – Notizie serie tv : Notizie serie tv: Il trailer e il poster della seconda stagione di Big Little Lies. HBO si intrufola nella marea di annunci degli Upfronts, lanciando il nuovo trailer della seconda stagione di Big Little Lies. La seconda stagione, composta da 7 episodi, debutterà il 9 giugno su HBO. In Italia invece debutterà il 18 giugno con un doppio episodio (recuperando quindi il ritardo rispetto agli USA), per poi continuare dal 25 con un episodio a ...

Big Little Lies la seconda stagione dal 18 giugno su Sky Atlantic - ecco il trailer : Non avrà lo stesso fascino e lo stesso numero di fan in attesa, ma conclusa l'avventura di Game of Thrones la domenica di HBO si colorerà del variegato mondo delle "Monterey Five" le cinque di Monterey come vengono chiamate nel trailer della seconda stagione di Big Little Lies le protagoniste. La seconda stagione arriverà infatti dal 9 giugno su HBO e su Sky Atlantic dal 18 giugno ogni martedì sera direttamente doppiata, il 18 giugno ...

In Big Little Lies 2 tutto ruota intorno a Perry - anche la rinascita di Bonnie? Gli indizi rivelati dalle nuove foto : La stagione 2 di Big Little Lies è ormai alle porte. Il trailer e le foto della nuova stagione hanno confermato la messa in onda a inizi giugno ma i nuovi scatti rilasciati dalla rete lasciano pensare che la vita delle mitiche cinque di Monterey sarà una montagna russa a cominciare da quella di Celeste Wright (Nicole Kidman) non solo per via della morte del violento marito Perry (Alexander Skarsgård) ma anche per l'arrivo della suocera, Mary ...

Little Big Italy : Francesco Panella torna stasera sul Nove con i nuovi episodi : L’America è protagonista della Seconda stagione. Si viaggia da sud a nord, da Buenos Aires a Toronto, alla scoperta dei ristoranti italiani d’oltreoceano.

Little Big Italy 2019 - per la prima puntata Francesco Panella a Santiago del Cile : [live_placement] Little Big Italy, su Nove al via la seconda stagione: il Giro delle Americhe di Francesco Panella in 10 puntate Dopo aver esplorato con successo i ristoranti italiani di New York setacciandone i quartieri, Francesco Panella torna in missione per Little Big Italy ma questa volta girando le Americhe. Nelle 10 puntate al via questa sera, lunedì 22 aprile dalle 21.25 su Nove, il nostro 'Dante' alla ricerca della vera cucina ...

