Batticuore Italia! Esordio con vittoria ai Mondiali femminili | Bonansea stende

(Di domenica 9 giugno 2019)vincente per l’Italia aidi calcio femminile: le azzurre, sfavorite alla vigilia, battono 1-2 l’Australia grazie ad una doppietta di BarbaraSono passati 20 anni dall’ultima volta che l’Italia femminile è riuscita a qualificarsi ai giro del Mondiale. Ne è passato invece uno per metabolizzare l’esclusione di quella maschile da Russia 2018. Sono bastati 96 minuti per cancellare il passato e gioire, tutti insieme, per un presente a tinte azzurre. Le ragazze dell’Italia femminile hanno fatto il loroaidi Francia, portandosi a casa una straordinaria! L’avversario era davvero tosto, l’Australia di Samantha Kerr, squadra fra le principali favorite al successo finale della competizione. Banco di prova complicato per le azzurre che tengono bene il campo ma vengono punite a metà del primo ...

spidersamu : Batticuore azzure e andiamo forza ragazze grandissime #AustraliaItalia #MondialeFemminile #Italia -