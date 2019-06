Basket femminile | Italia seconda al torneo di Saragozza | azzurre sconfitte in finale

Basket femminile - Torneo di Saragozza 2019 : l’Italia chiude al secondo posto. Azzurre sconfitte in finale dalla Russia : L’Italia ha chiuso al secondo posto il Torneo di Saragozza. Le Azzurre sono state sconfitte dalla Russia per 62-54 al termine comunque di una buona prestazione per la squadra di coach Marco Crespi, che non è riuscita a ripetersi dopo il successo di ieri con il Belgio. Ottima prova per Giorgia Sottana, che ha chiuso con 16 punti. In doppia cifra anche una positiva Olbis Andrè, che ha messo a referto 12 punti. Miglior marcatrice ...

Europei Basket femminile 2019 – Italia ok in amichevole : le azzurre superano il Belgio e aspettano la vincente di Spagna-Russia : L’Italia supera il Belgio nel terzo impegno amichevole in preparazione di EuroBasket Women 2019: le ragazze di Marco Crespi aspettano la vincente di Spagna-Russia Nel terzo impegno ufficiale in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio), a Saragozza l’Italia ha sconfitto il Belgio (Bronzo all’Europeo 2017, quarto al Mondiale 2018) col punteggio di 60-49. Le migliori marcatrici azzurre, con 14 punti, ...

Basket femminile : Italia in spolvero a Saragozza nel percorso verso gli Europei - Belgio battuto : Prestazione convincente dell’Italia nella preparazione agli Europei femminili che si svolgeranno in Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio. Le azzurre, impegnate nel torneo di Saragozza, hanno superato il Belgio con una partita girata nel corso del terzo quarto, con un parziale di 17-2. Per le ragazze di coach Marco Crespi ci sono 14 punti di Elisa Penna e Sabrina Cinili, oltre a 12 di Giorgia Sottana, mentre per le giocatrici ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 : Russia e Argentina ai quarti nel torneo maschile - Cina e Francia in quello femminile : Comincia a delinearsi il quadro dei quarti di finale ai Mondiali di Basket 3×3 Under 18 in corso di svolgimento a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia. In questa terza giornata di partite vengono occupati i primi quattro posti nei quarti per entrambi i tornei. A passare la prima fase nel torneo maschile sono Argentina e Romania dal girone D e Russia e Ucraina dal B. Per quel che concerne il femminile, invece, passano dal gruppo A Cina e ...

Basket femminile : Kathrin Ress non recupera dall’infortunio al ginocchio e lascia il raduno della Nazionale : Si riduce a 16 il numero di giocatrici tra le quali verranno scelte le 12 che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Europei di Serbia e Lettonia, che si svolgeranno dal 27 giugno al 7 luglio. Kathrin Ress, infatti, non riesce a recuperare dall’operazione che ha sostenuto nello scorso marzo per compiere la pulizia generale e sistemazione dei menischi del ginocchio, e lascia dunque il raduno della Nazionale. L’intervento è stato ...

Basket femminile - Italia sconfitta di misura dall’Ucraina nella prima partita di preparazione agli Europei : Finisce con una sconfitta la prima partita dell’Italia in preparazione agli Europei, che si terranno in Serbia e Lettonia (anche se le azzurre giocheranno solo in Serbia) dal 27 giugno al 7 luglio. Le ragazze di coach Marco Crespi sono state superate dall’Ucraina con il punteggio di 66-69. Sono state lasciate a riposo, in quest’occasione, Cecilia Zandalasini, Francesca Dotto, Elisa Penna, Kathrin Ress ed Elisa Ercoli. La ...

Verso l’EuroBasket Women 2019 : l’Italia femminile cede all’Ucraina in amichevole : Nazionale femminile: Italia-Ucraina 66-69. Domani si replica a Ponzano Veneto (Treviso) alle ore 17.00 Primo impegno ufficiale per la Nazionale femminile in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio), sconfitta a Pordenone dall’Ucraina col punteggio di 66-69. La miglior marcatrice Azzurra è stata Nicole Romeo con 14 punti, in doppia cifra anche Giorgia Sottana a quota 10. Domani le Azzurre tornano in campo, sempre ...

Basket femminile - l’Italia inizia la serie di amichevoli in vista di EuroBasket Women 2019 : Prosegue nel migliore dei modi la preparazione della Nazionale femminile di Basket verso EuroBasket Women 2019 che si disputerà tra Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio. Il programma è ben definito e vedrà già venerdì 31 maggio la prima amichevole. Al PalaCrisafulli di Pordenone, infatti, alle ore 20.00 andrà in scena il primo test che vedrà le azzurre di coach Marco Crespi opposte all’Ucraina (diretta sulla pagina Facebook ...

Basket – Italia femminile - il 31 maggio la prima di 4 amichevoli : a Pordenone la sfida contro l’Ucraina : Il 31 maggio la Nazionale femminile giocherà la prima amichevole in preparazione a EuroBasket Women 2019: a Pordenone l’Italia sfida l’Ucraina alle ore 20.00 Dopo 8 giorni di raduno alla Ghirada di Treviso e per le Azzurre sarà già tempo di scendere in campo per il primo impegno ufficiale in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio). Il 31 maggio il PalaCrisafulli di Pordenone ospita la prima amichevole, si ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia femminile - le convocate per la preparazione. C’è il gruppo d’oro - in otto per quattro posti : Partirà il 4 giugno il raduno della Nazionale femminile di Basket 3×3, in preparazione della FIBA 3×3 World Cup (in pratica, i Mondiali) che avrà luogo ad Amsterdam dal 18 al 23 giugno. In vista della difesa dell’oro iridato conquistato un anno fa a Manila, nelle Filippine, Angela Adamoli, a campionati ormai terminati, ha convocato otto giocatrici: Maria Beatrice Barberis Debora Carangelo Giulia Ciavarella Rae Lin Marie ...

Basket femminile - Serie A2 : un’immensa Bologna vince lo spareggio promozione per l’A1 - pur con ombre presidenziali sul futuro : Quella del Progresso Bologna, sponsorizzato Matteiplast, è una storia che avrebbe del surreale, se non fosse vera: la squadra, in campo, ha vinto lo spareggio promozione di Serie A2 contro l’Alpo di Villafranca di Verona con il punteggio di 68-72, disputato sul neutro di Empoli, conquistando dunque il diritto di giocare l’A1. Quella stessa A1, però, che rischia di non vedere per la seconda volta in tre stagioni, a causa delle ...

Basket femminile - Serie A2 2019 : Andros Palermo e Costa Masnaga promosse in A1 : Arrivano i primi verdetti dai playoff promozione di Serie A2 femminile, estremamente combattuti in considerazione dell’equilibrio che già si era venuto a creare nei gironi Nord e Sud durante la regular season. A salire in Serie A1 sono l’Andros Basket Palermo e la B&P Autoricambi Costa Masnaga. Palermo, che ritrova la massima Serie femminile dopo 29 anni, ha superato in una strana finale del girone Sud la Matteiplast Progresso ...

Basket femminile : Giorgia Sottana si trasferisce in Francia - al Flammes Carolo : Cambio di destinazione deciso per Giorgia Sottana. La colonna della Nazionale azzurra, reduce da un’esperienza non del tutto indimenticabile con il Fenerbahce, si trasferisce in Francia. La destinazione è quella del Flammes Carolo, che fa base a Charleville-Mézières, nelle immediate vicinanze del confine franco-belga, ed ha raggiunto per due volte la semifinale del campionato francese. Era noto che Sottana non sarebbe rimasta in Turchia ...