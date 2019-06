Barella | Insigne e Bonucci show | l’Italia del Mancio verso Euro 2020

Euro 2020 - l’Italia vince e convince in Grecia : tris firmato Barella - Insigne e Bonucci : Un 3-0 rotondo ad Atene lancia l’Italia di Roberto Mancini in fuga per la qualificazione a Euro 2020. Barella, Insigne e Bonucci firmano nel giro di 10’ la vittoria preziosa su una Grecia in disarmo, ma pur sempre potenziale rivale per i due pass Europei del girone. Soprattutto, il risultato chiude il cerchio della crescita costante disegnata con a...