Barbara Bonansea protagonista anche su Instagram

Barbara Bonansea - eroina dell’Italia femminile contro l’Australia : Le immagini dell’attaccante dell’Italia di calcio femminile che ha segnato una doppietta contro l’Australia nella partita d’esordio dei Mondiali. La calciatrice milita nella Juve, con cui ha vinto lo scudetto e squadra di cui è da sempre tifosa. Una massa di capelli ricci lunghissimi, tanto intricati da infilarsi nella maglia, da creare un gomitolo e poi quella taglia così grande per una bambina definita «scricciolo» ...

VIDEO Barbara Bonansea : “Dedico la vittoria alla mia nipotina. Segnare di testa allo scadere non ha prezzo” : Domenica indimenticabile per Sara Bonansea, la protagonista della vittoria dell’Italia ai Mondiali 2019 di calcio femminile. La nostra attaccante ha segnato la doppietta decisiva che ha permesso alle azzurre di ribaltare la rete di Kerr e di regalarsi il successo all’esordio nella rassegna continentale. La punta della Juventus ha siglato il pareggio a metà del secondo tempo e poi con un poderoso colpo di testa ha firmato il gol ...

VIDEO Gol Barbara Bonansea al 95' - l’Italia batte l’Australia ai Mondiali calcio femminile! Rete stellare nel recupero : Barbara Bonansea ha segnato una doppietta cosmica e ha trascinato l’Italia alla vittoria contro l’Australia ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre hanno debuttato con un successo e lo hanno fatto nel modo più rocambolesco possibile: dopo essere passate in svantaggio durante il primo tempo, le ragazze di Milena Bertolini si sono rimboccate le maniche e hanno fatto la differenza nella ripresa. L’attaccante della ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Barbara Bonansea : “Vincere così è fantastico - ce lo meritiamo. Non potevo sognare partita migliore” : Barbara Bonansea ha trascinato l’Italia alla vittoria contro l’Australia nel match d’esordio dei Mondiali 2019 di calcio femminile, la nostra attaccante ha infatti segnato una doppietta cosmica nel secondo tempo che ha permesso alle azzurre di ribaltare la rete di Kerr. Dopo aver siglato il pareggio nel cuore della ripresa, la fuoriclasse della Juventus si è inventata il gol del successo addirittura al 95′: al grande ...

Barbara Bonansea - l'azzurra che ha fatto volare l'Italia all'esordio Mondiale : Classe 1991. Dalla provincia torinese alla Francia. È una favola bella quella di Barbara Bonansea, scricciolo dell’Italia Mondiale, la giocatrice che ha fatto volare la squadra delle azzurre consentendole di vincere contro l’Australia all’esordio della competizione più importante. Che non sia stato facile arrivare a vestire quella maglia, lo immaginiamo. E lo racconta lei stessa.“Ho incominciato a giocare a ...

Calcio femminile - Mondiali 2019. Barbara Bonansea carica l’Italia : “Voglio vincere. L’Australia è tosta ma non mi spaventa” : Mancano due giorni al grande esordio dell’Italia nel Mondiale 2019 di Calcio femminile, le azzurre scenderanno in campo domenica 9 giugno (ore 13.00) per affrontare l’Australia a Valenciennes: la nostra Nazionale torna a disputare la rassegna iridata dopo venti anni di assenza e l’obiettivo è quello di farsi strada nel torneo. Le nostre ragazze possono essere l’autentica mina vagante della rassegna iridata e vogliono ...

Mondiali di calcio femminile – Barbara Bonansea tra speranze e desideri : “vorrei che noi donne venissimo riconosciute come professioniste” : Barbara Bonansea alla vigilia dell’esordio delle azzurre ai Mondiali di calcio femminile: le parole dell’attaccante della Nazionale italiana E’ tutto pronto per l’esordio della Nazionale italiana ai Mondiali di calcio femminile, al via domani in Francia. Le azzurre scenderanno in campo domenica, contro l’Australia, un team tosto e forte, che metterà a dura prova la nostra formazione. Laura Bonansea Tutte le ...