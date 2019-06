Banditi fanno irruzione nella villa di Morata | paura per la moglie e i due figli piccoli

Blastingnews

(Di domenica 9 giugno 2019) Attimi di grandeper Alice Campello, laitaliana di Alvaro, ex attaccante della Juventus attualmente in forza all’Atletico Madrid. Con il marito impegnato nelle Far Oer per la gara di qualificazione dell’Europeo (vittoria delle Furie Rosse per 1-4), la donna erasuainsieme ai suoi gemelli, Alessandro e Leonardo di nemmeno un anno.armati, aggressivi e pronti a tutto All’improvviso un gruppo diarmati e con il volto coperto ha fattoall’interno dell’abitazione con le armi in pugno e, urlando, ha terrorizzato la donna e ifacendosi dire la posizione della camera da letto e dove fosse la cassaforte. È stata un’azione fulminea: in un paio di minuti il commando – composto pare da quattro persone – è riuscita a darsi alla fuga con soldi, gioielli e alcuni oggetti di valore appartenenti alla carriera sportiva dell’attaccante. ...

foa_u : @teresze @PaoloPichierri @Lebois6 @AngeloTani @ManuelaBellipan No, ci sono eccome. Ho amici che lo fanno. Poi ci so… - FalvoGianluca : RT @romafaschifo: La mafia cartellonara fa ciò che vuole. I banditi dei sindacati divorano Roma. Balneari e bancarellari fanno scempio del… - Alessio17 : RT @romafaschifo: La mafia cartellonara fa ciò che vuole. I banditi dei sindacati divorano Roma. Balneari e bancarellari fanno scempio del… -