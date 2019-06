Ballottaggi | seggi aperti dalle 7 in 136 comuni Affluenza in calo alle 12 | 16 | 07%

Ballottaggi - seggi aperti dalle 7 in 136 comuni : al voto 3 - 6 milioni di italiani : Ballottaggi, oggi 9 giugno 3,6 milioni di italiani tornano alle urne. Due i capoluogo di Regione al Ballottaggio: Potenza e Campobasso; 13 quelli di provincia: Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio...

ELEZIONI COMUNALI 2019 - COME SI VOTA/ Spoglio e seggi : info per i Ballottaggi : COME si VOTA alle ELEZIONI COMUNALI 2019: voto disgiunto e scheda elettorale Comuni. info utili per i ballottaggi delle Amministrative

Amministrative : Ballottaggi - seggi aperti in Sicilia in 5 Comuni : aperti alle 7 i seggi nei 5 Comuni Siciliani, sopra i 15 mila abitanti, dove si vota per il turno di ballottaggi per rinnovare le Amministrazioni