Ballottaggi | il dato sull' affluenza alle 12 | perché è un primo | brutto segnale per il Pd

Lega - Stefano Solaroli candidato con la pistola. Agguato alla vigilia del Ballottaggi o : "La verità sul video" : Si difende dalle accuse Stefano Solaroli , finito nel mirino dei media per un video pubblicato su Facebook. Il candidato leghista al Consiglio comunale di Ferrara - dove è previsto il ballottaggio tra Alan Fabbri (centrodestra) e Aldo Modonesi (centrosinistra) - aveva pubblicato in passato un girato

Livorno - il candidato del Pd apre alla sinistra : “Più forti al Ballottaggi o”. Romiti (centrodestra) : “Noi il cambiamento” : Al ballottaggio, a Livorno , andranno Luca Salvetti, candidato sindaco per il centro sinistra (Partito democratico, lista civica Futuro!, Casa Salvetti, Articolo1 – Mdp) e il candidato del centrodestra Andrea Romiti (Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Livorno in Movimento), mentre la lista di sinistra Buongiorno Livorno lotta per il terzo posto insieme al Movimento 5 stelle. “Adesso bisogna serrare i ranghi ...

Amministrative : a Gela si profila Ballottaggio tra Greco e candidato Lega : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - Si profila il ballottaggio a Gela (Caltanissetta) tra il candidato sindaco Lucio Greco (per ora al 36 per cento) appoggiato da liste civiche, vicine a Pd e Forza Italia, e il leghista Giuseppe Spata (al 31 per cento). Al terzo posto, al momento, con circa il 15 per cen