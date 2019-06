Ballottaggi | diretta risultati | Livorno e Prato al centrosinistra | a Biella centrodestra

Ballottaggi - diretta risultati : il Pd avanti a Prato - testa a testa a Biella. Crolla l'affluenza : 52 - 5% alle 23 : Ballottaggi. Le urne nei seggi per i Ballottaggi nei 136 comuni chiamati al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale, hanno chiuso alle 23. Dopo il conteggio dei votanti si passerà...

Risultati Ballottaggi - scrutinio in diretta : da Livorno a Reggio Emilia fino a Campobasso - lo scrutinio per eleggere i sindaci : Urne chiuse nei 136 Comuni coinvolti nei ballottaggi per eleggere i sindaci. Sono sedici le città capoluogo che sono tornate ai seggi: le sfide principali riguardano Livorno, Reggio Emilia, Potenza, Campobasso, Avellino e Ferrara. I Cinque Stelle si battono al secondo turno solo nel capoluogo molisano, ma sono in più realtà l’ago della bilancia che determinerà la vittoria di uno o dell’altro candidato negli altri 15 ballottaggi principali anche ...

DIRETTA Ballottaggio Pagani 2019 - Gambino sfida Bottone : c'è attesa per il nuovo sindaco : La città di Pagani torna alle urne per eleggere il proprio sindaco: al primo turno infatti i candidati a sindaco Alberico Gambino e Salvatore Bottone erano risultati i più votati, ma nel contempo non avevano raggiunto la soglia del 50%, che avrebbe consentito loro di poter strappare la poltrona di primo cittadino sin dalla prima votazione. Si è reso necessario dunque un turno di Ballottaggio per poter decretare il vincitore delle elezioni: al ...

Diretta Ballottaggi comunali 2019 : risultati e affluenza in diretta – LIVE : diretta ballottaggi comunali 2019: risultati e affluenza in diretta – LIVE Oggi si torna al voto in oltre cento Comuni d’Italia. Si vota per il secondo turno delle amministrative, con ballottaggi importanti da Nord a Sud della penisola. Su tutte, spiccano i ballottaggi di Potenza e Campobasso, entrambi capoluoghi di Regione. E ancora, voto decisivo a Livorno, Avellino, Ferrara e Foggia. In totale, si vota in 15 capoluoghi di ...

Elezioni Comunali 2019 - Ballottaggio/ Diretta risultati amministrative : come si vota : risultati Elezioni Comunali 2019: Diretta live dei Ballottaggi, affluenza, come si vota alle amministrative del 9 giugno e Fac simile scheda elettorale.

Comunali - risultati in diretta : al Ballottaggio 14 comuni - flop M5S. Il Pd tiene 6 capoluoghi : I Cinque stelle perdono Livorno che va al ballottaggio, la sinistra si conferma a Firenze, Bari e Bergamo mentre il centrodestra riesce a tenere la poltrona del sindaco di Perugia e la Lega potrebbe...

