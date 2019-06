Ballottaggi amministrative | 136 Comuni al voto

Elezioni Comunali 2019 - Ballottaggio/ Diretta risultati amministrative : come si vota : risultati Elezioni Comunali 2019: Diretta live dei Ballottaggi, affluenza, come si vota alle amministrative del 9 giugno e Fac simile scheda elettorale.

Come e quando si vota ai Ballottaggi delle amministrative : Gli orari dei seggi e cosa ci sarà sulle schede nei 136 comuni in cui si vota al secondo turno delle amministrative

Ballottaggi amministrative 2019 : dove - come - quando si vota - Fac-simile scheda : Altro giro di elezioni: dopo le europee e le comunali 2019, è ora il tempo di entrare in cabina elettorale per i Ballottaggi amministrative 2019, ovvero il secondo turno, per il voto definitivo in tutti quei comuni italiani dove i sindaci non sono riusciti a passare al primo turno. Si vota domenica 9 giugno in 136 Comuni d’Italia, 124 di questi hanno più di 15mila abitanti. Oltre 3 milioni di cittadini chiamati al voto. Gli elettori sono ...

I risultati dei Ballottaggi delle elezioni amministrative in Sicilia : Si votava in cinque comuni: il M5S ha vinto in due, la Lega in nessuno, l'affluenza è stata molto bassa

Amministrative : Ballottaggi Sicilia premiano M5S e Pd - Lega sconfitta : In Sicilia, dove si votava per il rinnovo di cinque amministrazioni comunali, ai ballottaggi per le Amministrative due comuni sono andati.

Amministrative : Ballottaggi - seggi aperti in Sicilia in 5 Comuni : aperti alle 7 i seggi nei 5 Comuni Siciliani, sopra i 15 mila abitanti, dove si vota per il turno di ballottaggi per rinnovare le Amministrazioni

Amministrative : Lega al Ballottaggio a Mazara - Randazzo 'ora conta voto d'opinione' : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "Adesso la partita riparte da zero, in perfetta parità. E a contare sarà il voto di opinione, non la forza delle liste". Giorgio Randazzo, il candidato sindaco leghista di Mazara del Vallo (Trapani), è soddisfatto. Insieme a Giuseppe Spata, l'uomo su cui punta il Carro

Amministrative : Lega al Ballottaggio a Mazara - Randazzo 'ora conta voto d'opinione' (2) : (AdnKronos) - Da domani la campagna elettorale riprende. "Continueremo ad andare nei quartieri per parlare con i cittadini soprattutto nelle periferie. Voglio essere chiaro: non ci sarà nessun apparentamento, nessun accordo con i candidati sconfitti al primo turno". I voti dei suoi concittadini Rand

Amministrative : Pizzuto (Db) - 'Noi determinanti per Ballottaggio Monreale' : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "I risultati elettorali conseguiti a Monreale, dove Diventerà Bellissima ha avuto una ottima affermazione e ha contribuito in maniera determinante a portare Alberto Arcidiacono al ballottaggio, evidenziano che il percorso del movimento in provincia di Palermo sta comin

Amministrative : in Sicilia sfida rimandata per cinque comuni - Ballottaggi il 12 maggio : Palermo,. 29 apr. (AdnKronos) - Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Monreale. Sono questi i cinque comuni Siciliani, dove si è votato col maggioritario, che il 12 maggio torneranno alle urne per i ballottaggi. A Caltanissetta, unico capoluogo di provincia al voto, la sfida sarà tr

Amministrative : a Gela si profila Ballottaggio tra Greco e candidato Lega : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - Si profila il ballottaggio a Gela (Caltanissetta) tra il candidato sindaco Lucio Greco (per ora al 36 per cento) appoggiato da liste civiche, vicine a Pd e Forza Italia, e il leghista Giuseppe Spata (al 31 per cento). Al terzo posto, al momento, con circa il 15 per cen

Amministrative : a Caltanissetta sempre più vicino Ballottaggio centrodestra-M5S : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - Quando sono state scrutinati 51 su 56 seggi a Caltanissetta si profila sempre di più un ballottaggio tra il centrodestra e il M5S. Michele Giarratana è al 37,47 per cento, seguito dal grillino Roberto Gambino che è al 20,05. Al terzo posto, al momento, c'è Salvatore Me