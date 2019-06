Ballottaggi amministrative | 136 Comuni al voto | affluenza al 17 | 49% alle 12

L’affluenza alle 12 ai Ballottaggi delle amministrative è del 17 - 49 % : L’affluenza alle 12 ai ballottaggi delle amministrative è del 17,49 per cento, in calo rispetto al 21,21 per cento del primo turno. Oggi si vota in 136 comuni italiani, dopo il primo turno della scorsa domenica 26 maggio. Sono coinvolti 3.648.485 elettori,

Ballottaggi amministrative 2019 : dove - come - quando si vota - Fac-simile scheda : Altro giro di elezioni: dopo le europee e le comunali 2019, è ora il tempo di entrare in cabina elettorale per i Ballottaggi amministrative 2019, ovvero il secondo turno, per il voto definitivo in tutti quei comuni italiani dove i sindaci non sono riusciti a passare al primo turno. Si vota domenica 9 giugno in 136 Comuni d’Italia, 124 di questi hanno più di 15mila abitanti. Oltre 3 milioni di cittadini chiamati al voto. Gli elettori sono ...

I risultati dei Ballottaggi delle elezioni amministrative in Sicilia : Si votava in cinque comuni: il M5S ha vinto in due, la Lega in nessuno, l'affluenza è stata molto bassa

Amministrative : Ballottaggi Sicilia premiano M5S e Pd - Lega sconfitta : In Sicilia, dove si votava per il rinnovo di cinque amministrazioni comunali, ai ballottaggi per le Amministrative due comuni sono andati.

Amministrative : Lega al Ballottaggio a Mazara - Randazzo 'ora conta voto d'opinione' : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "Adesso la partita riparte da zero, in perfetta parità. E a contare sarà il voto di opinione, non la forza delle liste". Giorgio Randazzo, il candidato sindaco leghista di Mazara del Vallo (Trapani), è soddisfatto. Insieme a Giuseppe Spata, l'uomo su cui punta il Carro

Amministrative : Lega al Ballottaggio a Mazara - Randazzo 'ora conta voto d'opinione' (2) : (AdnKronos) - Da domani la campagna elettorale riprende. "Continueremo ad andare nei quartieri per parlare con i cittadini soprattutto nelle periferie. Voglio essere chiaro: non ci sarà nessun apparentamento, nessun accordo con i candidati sconfitti al primo turno". I voti dei suoi concittadini Rand

Amministrative : Pizzuto (Db) - 'Noi determinanti per Ballottaggio Monreale' : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "I risultati elettorali conseguiti a Monreale, dove Diventerà Bellissima ha avuto una ottima affermazione e ha contribuito in maniera determinante a portare Alberto Arcidiacono al ballottaggio, evidenziano che il percorso del movimento in provincia di Palermo sta comin

Amministrative : in Sicilia sfida rimandata per cinque comuni - Ballottaggi il 12 maggio : Palermo,. 29 apr. (AdnKronos) - Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Monreale. Sono questi i cinque comuni Siciliani, dove si è votato col maggioritario, che il 12 maggio torneranno alle urne per i ballottaggi. A Caltanissetta, unico capoluogo di provincia al voto, la sfida sarà tr

Amministrative : a Gela si profila Ballottaggio tra Greco e candidato Lega : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - Si profila il ballottaggio a Gela (Caltanissetta) tra il candidato sindaco Lucio Greco (per ora al 36 per cento) appoggiato da liste civiche, vicine a Pd e Forza Italia, e il leghista Giuseppe Spata (al 31 per cento). Al terzo posto, al momento, con circa il 15 per cen

Amministrative : a Caltanissetta sempre più vicino Ballottaggio centrodestra-M5S : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - Quando sono state scrutinati 51 su 56 seggi a Caltanissetta si profila sempre di più un ballottaggio tra il centrodestra e il M5S. Michele Giarratana è al 37,47 per cento, seguito dal grillino Roberto Gambino che è al 20,05. Al terzo posto, al momento, c'è Salvatore Me