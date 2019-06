Ballottaggi | alle 12 affuenza al 17 | 49% | in calo rispetto al primo turno

Ballottaggi - affluenza in calo alle 12 : 12.47 alle elezioni per i Ballottaggi alle 12 (dati di tutti i 134 comuni delle regioni a statuto ordinario) ha votato il 17,49% degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno del 26 maggio (21,21%). Lo rende noto il sito del ministero dell'Interno.

Ballottaggi - alle 12 affluenza al 16% : in calo rispetto al primo turno |La mappa interattiva : Urne aperte fino alle 23: sono 15 i comuni capoluoghi chiamati a scegliere il sindaco nel secondo turno. Quasi ovunque sfide tra centrodestra e centrosinistra

Ballottaggi - oggi 136 Comuni alle urne : Sarà una sfida tra centrodestra e centrosinista: M5s in campo solo a Campobasso. Due i capoluoghi di Regione al Ballottaggio: Potenza e Campobasso, tredici quelli di provincia. Gli elettori interessati sono 3.648.485.

Ballottaggi - domenica 136 comuni tornano alle urne : Sono 136 i comuni interessati al Ballottaggio di domenica prossima, 9 giugno, per le elezioni amministrative svolte il 26 maggio scorso. Di questi, in dettaglio, sono 124 i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dei quali 15 capoluogo di provincia, e 12 quelli con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. I 15 comuni capoluogo di provincia al Ballottaggio sono: Potenza, Avellino, Ferrara, Forli', Reggio nell'Emilia, Cremona, Ascoli ...

Ballottaggio Livorno 2019 - alleati cercasi. Pd rifiuta l’apparentamento a sinistra - ma ottiene l’indicazione di voto favorevole : Vincere al Ballottaggio del 9 giugno e riconquistare Livorno dopo cinque anni di governo del Movimento 5 Stelle. Anche a costo di fare alleanze improbabili o imbarcare forze politiche molto lontane tra loro. È questa la strategia che il centrosinistra di Luca Salvetti e il centrodestra di Andrea Romiti stanno adottando in vista del secondo turno di domenica prossima. Il Pd ha chiesto alla lista di sinistra Buongiorno Livorno di stringere un ...

Pareggio esatto alle comunali di San Zenone. Si va all'inedito Ballottaggio : Pareggio incredibile e San Zenone al Lambro, in provincia di Milano, dove alle elezioni comunali i due candidati al ruolo di primo cittadino hanno ottenuto precisamente lo stesso numero di voti. Come riporta Milano Today, l’ufficialità è arrivata alle 17:17, quando Eligendo - il portale ufficiale del ministero dell’Interno - ha certificato la parità esatta tra Cristina Cremaschi di “San Zenone ...