Ballottaggi | affluenza flop alle 12 | in Campania è ferma al 14 | 15%

Ballottaggi 2019 - affluenza ore 12 : per i primi dati è del 16% (in calo sul 1° turno) : Urne aperte dalle ore 7 in 136 comuni d’Italia. Circa 4,5 milioni di italiani sono chiamati a scegliere il sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale nei Ballottaggi delle elezioni amministrative del 26 maggio. Alle ore 12 secondo i primi dati (circa metà dei 134 comuni delle Regioni a statuto ordinario) diffusi dal sito del ministero dell’Interno ha votato il 16,07% degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno del 26 maggio ...

Comunali Sicilia - alle 19 affluenza per il Ballottaggio al 32 - 6%. Tredici punti sotto i dati del primo turno : affluenza ancora bassa nei cinque comuni Siciliani dove oggi si vota per i ballottaggi tra i candidati sindaco. Stando alla rilevazione delle 19, poco più del 32,5% degli aventi diritto si è recato di nuovo alle urne, il 13,11% in meno rispetto al primo turno (45,73%). In numeri assoluti, finora hanno votato in 73.893 su 226.546. Lo spoglio inizierà alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi Rispetto al primo turno, l’affluenza più bassa, ...