Ballottaggi 2019 | affluenza ore 12 | per i primi dati è del 16% in calo sul 1° turno

Ballottaggi 2019 - da Livorno e Reggio Emilia fino a Potenza : tutte le sfide nei Comuni. M5s in corsa solo a Campobasso : Le sfide di Livorno, Reggio Emilia e Ferrara. La partita tutta interna al centrosinistra ad Avellino, dove il Comune fino a pochi mesi fa è stato amministrato dal M5s. Due capoluoghi di regione, Potenza e Campobasso. Più altri 130 paesi e città (12 con popolazione inferiore ai 15mila abitanti) torneranno al voto per i Ballottaggi in programma domenica. Nei capoluoghi, i Cinque Stelle si battono al secondo turno solo a Campobasso ma sono in più ...

Elezioni comunali 2019 - come e quando si vota per il Ballottaggio : Urne aperte a 15 giorni dalle Elezioni comunali per il ballottaggio. Domenica 9 giugno si vota in tutti i comuni d’Italia dove i candidati sindaci non sono stati eletti al primo turno. Urne aperte dalle 7 alle 23. I COMUNI Sono 136 i comuni al voto, di cui 124 hanno più di 15mila abitanti. Le sfide più importanti sono in 15 comuni capoluogo: Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, ...

Ballottaggio 2019 : cos’è - come funziona e quando si vota : Il Ballottaggio è un sistema utilizzato come secondo turno di una votazione per l'elezione diretta di alcune cariche. In Italia, in particolare, viene utilizzato per le elezioni comunali, quasi solamente per la scelta dei sindaci dei comuni con più di 15mila abitanti. Ecco come funziona il Ballottaggio e come si vota al secondo turno.Continua a leggere

Ballottaggio Livorno 2019 - alleati cercasi. Pd rifiuta l’apparentamento a sinistra - ma ottiene l’indicazione di voto favorevole : Vincere al Ballottaggio del 9 giugno e riconquistare Livorno dopo cinque anni di governo del Movimento 5 Stelle. Anche a costo di fare alleanze improbabili o imbarcare forze politiche molto lontane tra loro. È questa la strategia che il centrosinistra di Luca Salvetti e il centrodestra di Andrea Romiti stanno adottando in vista del secondo turno di domenica prossima. Il Pd ha chiesto alla lista di sinistra Buongiorno Livorno di stringere un ...

Elezioni comunali 2019 - Ballottaggi e risultati/ Vibo Valentia : prima sindaca donna : Elezioni comunali 2019, i ballottaggi e i risultati. Eletta a Vibo Valentia la prima sindaca della donna della storia della città calabrese

ELEZIONI COMUNALI 2019 - RISULTATI E Ballottaggi/ 27 Capoluoghi - Pd vince 6a5 : M5s ko : RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019: 27 Capoluoghi, Centrosinistra batte Lega-FI-FdI 6 a 5, M5s invece crolla alle Amministrative

