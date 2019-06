Atletica | Alessia Trost comincia bene la stagione outdoor | 1 91 per l’azzurra nell’alto a

sportfair

(Di domenica 9 giugno 2019) La 26enne delle Fiamme Gialle chiude al secondo posto a pari merito con la bulgara campionessa olimpica Mirela Demireva Buon inizio per. Parte da 1,91 laall’aperto deldel salto in alto. Ai FBK Games di Hengelo, in Olanda, la 26enne delle Fiamme Gialle chiude al secondo posto a pari merito con la bulgara campionessa olimpica Mirela Demireva. Il successo va alla svedese Erika Kinsey con la misura di 1,96. “Ho provato anche 1,94 e il secondo tentativo era buono – le prime parole della– sono contenta di questa misura perché è soltanto l’inizio dellae ora dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto in quest’ultimo periodo. C’è moltissimo da fare ma per fortuna lache ci porta ai Mondiali di Doha è lunga ed è partita abbastanza”. RE QUARTO – A Hengelo anche il quarto posto nei 400 metri per ...