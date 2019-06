Apoteosi Portogallo | Guedes regala la prima Uefa Nations League | niente da fare per

sportfair

(Di domenica 9 giugno 2019) Il gol del giocatore lusitano al quindicesimo del secondo tempoalla, obbligando l’Olanda alla sconfitta Iltrionfa nellaedizione della. La selezione lusitana stende 1-0 l’Olanda nella finale disputata allo stadio Dragao di Oporto, sfruttando al meglio il gol diarrivato al sessantesimo minuto del secondo tempo. AFP/LaPresse Un successo esaltante per gli uomini di Fernando Santos, che tornano ad esultare dopo il successo ottenuto ad Euro 2016, quando la rete di Eder permise ai lusitani di battere la Francia padrona di casa. Un trionfo che arriva grazie anche a quel fenomeno di Cristiano Ronaldo, riuscito a risolvere la semifinale con la Svizzera con una splendida tripletta, mandando la propria nazionale in finale. Il futuro però è tutto per l’Olanda che, nonostante la ...