Anticipazioni Il Segreto | prossime puntate | un fatto inspiegabile

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di lunedì 10 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1971 (prima parte) de Il SEGRETO di lunedì 10 giugno 2019: Fernando e Mauricio si dirigono verso il luogo in cui dovrebbero essere tenuti sotto sequestro Alfonso ed Emilia… Antolina, dopo aver attirato a sé Elsa Laguna, improvvisamente si lancia dalla collina! Il suo scopo è quello di far ricadere la colpa proprio su Elsa… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO, del nostro account ...

IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata serale : la rivelazione di Fernando - 8 giugno - : Il SEGRETO serale 8 giugno, ecco tutte le Anticipazioni della puntata serale della soap spagnola: torna su Rete 4 con la decisione di Isaac su Elsa

Il Segreto Anticipazioni Stasera 8 giungo 2019 : Fernando rivela dove sono Emilia e Alfonso : Mentre Lamberto accusa Saul di averlo aggredito e lo fa arrestare, Fernando rivela a Maria e Alfonso dove sono tenuti nascosti Emilia e Alfonso

Anticipazioni Il Segreto al 14 giugno : Fernando uccide i rapitori di Alfonso ed Emilia : Le prossime puntate della nota soap opera Il Segreto riservano diverse novità interessanti. Nelle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 giugno, Antolina troverà un altro modo per sbarazzarsi del bambino che porta in grembo. Nel frattempo Elsa Laguna sarà ancora considerata dalla maggior parte delle persone la responsabile della caduta dal dirupo di Antolina. Elsa, però, sospetterà che la donna si sia gettata nel burrone consapevolmente, allo ...

Anticipazioni Il Segreto - serale 8 giugno : Isaac chiude con Elsa e crede ad Antolina : La programmazione de Il Segreto subirà un'importante variazione oggi 8 giugno. La puntata pomeridiana del sabato, diventata una gradita abitudine degli ultimi mesi, purtroppo non andrà in onda. Con l'avvento dei palinsesti estivi, Mediaset ha deciso di sospendere, oltre alla telenovela ambientata a Puente Viejo, anche Beautiful e Una Vita, e lo stesso accadrà domenica 9 giugno. Insieme alle brutte notizie, ci sarà spazio anche per una piacevole ...

Il segreto - Antolina si butta dalla collina : Anticipazioni trame dal 10 al 14 giugno : Proseguono incessantemente le storie di Puente Viejo che vengono raccontate ormai da tanti anni all’interno della soap opera spagnola Il segreto, abientata appunto in una cittadina iberica immaginaria. Gli episodi vanno in onda ogni giorno dalle 16.20 in poi su Canale 5. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: Elsa è molto malata Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Elsa finisce in carcere! : Accusata di adulterio dalla sua nemica Antolina, Elsa finisce in carcere. Purtroppo l'unico testimone pronto a scagionarla muore in circostanze misteriose.

Il segreto - Isaac si abbandona ad Antolina : Anticipazioni trama puntata sabato 8 giugno : Nuova puntata serale per la soap opera spagnola Il segreto: le vicende della cittadina iberica (rigorosamente immaginaria) di Puente Viejo vanno in onda anche sabato 8 giugno, sempre su ReteQuattro, dalle 21.25 in poi. Di seguito le anticipazioni sulla puntata. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte ...

Una Vita/ Anticipazioni 7 e 8 giugno : Blanca come Pepa de Il Segreto? : Una Vita, Anticipazioni 7 e 8 giugno: Carmen dovrà definitivamente mettere da parte il suo grande amore per l'investigatore Riera proprio per paura di Ursula

Anticipazioni Il Segreto dal 10 al 14 giugno : riappare Francisca - un aborto : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Emilia e Alfonso liberi, Fernando incontra Donna Francisca Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Fernando non ha intenzione di presentarsi con il denaro nel luogo indicato dai rapitori di Emilia e Alfonso. Il Mesia teme che possa esserci un attentato contro di lui. Ma Maria e […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 10 al 14 giugno: riappare Francisca, un aborto ...

Il Segreto Anticipazioni 7 giugno 2019 : Saul difende Julieta e uccide Lamberto Molero? : Lamberto Molero, il figlio di Eustaquio, tormenta gli ospiti della locanda e Julieta. Saul gli punta la pistola di Carmelo e lo minaccia. Ma gli sparerà?

Il Segreto Anticipazioni : FE è MORTA? MAURICIO lo dice a tutti ma… : Un nuovo lutto sconvolgerà la vita degli abitanti di Puente Viejo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, anche se non tutto sarà come sembra. Ciò avrà a che fare con una storyline che avrà come protagonista la simpatica Fe Perez (Marta Tomasa Worner)… Il Segreto news: Fe cerca di sfuggire a Faustino ma… Le anticipazioni segnalano che bisognerà fare attenzione all’ingresso di Faustino, un losco uomo che arriverà nella ...

Il Segreto - Anticipazioni : Isaac confessa ad Antolina di volerla lasciare per Elsa : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto. Nelle prossime puntate, Isaac non riuscirà a reprimere più i sentimenti che prova per Elsa, tanto da confessarlo ad Antolina. Il Segreto: Antolina contro Alvaro Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le nuove puntate in onda nelle prossime settimane, svelano che le bugie di Antolina saranno le protagoniste delle vicende ambientate a Puente Viejo. La Ramos mediterà una vendetta nei ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 7 e sabato 8 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1968 e 1969 de Il SEGRETO di venerdì 7 e sabato 8 giugno 2019: Lamberto Molero inizia a creare problemi alla locanda e di conseguenza Saul interviene tirando fuori la pistola. Per difendere Julieta dall’aggressione messa in opera da Lamberto, Saul gli punta contro la pistola. Ma Lamberto farà in modo da usare questa “leggerezza” di Saul per farlo incriminare. Isaac chiude la sua storia con Elsa e ...