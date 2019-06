Ad Ascoli l’Assemblea 2019 di Feding Marche e il seminario “I servizi satellitari di

meteoweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019) Sarà la suggestiva Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo diPiceno la location che ospiterà, il prossimo mercoledì 12 giugno alle ore 17.30, la riunione plenaria dei rappresentanti degli Ordini degli Ingegneri delleannuale è la fondamentale sede di incontro, in cui si definiscono gli indirizzi e le linee guida per le attività del Consiglio, che è l’organo esecutivo della Federazione degli Ordini Provinciali di Pesaro, Ancona, Macerata Fermo ePiceno. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di, sono previsti gli interventi del Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mastrovincenzo, del Rettore dell’Università Politecnica delleSauro Longhi, dei presidenti dei vari ordini provinciali Fazi, Romagnoli, Paulini, Zamponi e Babini e dei rappresentanti del Consiglio Nazionale Ingegneri. Alla relazione del Presidente ...

