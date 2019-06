6 Paesi nominati nell' album ' 2640' di Francesca Michielin

Blastingnews

(Di domenica 9 giugno 2019)è decisamente uscita dalla sua scatola di esitazioni e insicurezze. Con il suo ultimo, intitolato, la giovane cantautrice ha portato tutti con lei in un viaggio che parte dalla sua stanza e attraversa quasi tutto il mondo.e sue canzoni vengono infatti citati numerosi luoghi geografici: Bogotà, Milano, Ibiza, San Siro, Marrakech, le isole Galapagos e le Asturie sono solo alcuni dei nomi delle location che troviamo nei testi dei brani del disco. Ecco quali sono le sei nazioni che si trovano all’interno delle canzoni di....

massimo_avv : @chiossimanuela2 In altri paesi (vedi gli usa) la politica in magistratura (penale) è esplicita: i pm sono eletti e… - Lu_Capasso : Qualcuno lì in studio dica a quella capra di #Salvini che, una volta nominati, i commissari europei indirizzano la… - TP_Italia : #TPProud e forte! Siamo orgogliosi di essere stati nominati Great Place to Work® in vari paesi in tutto il mondo.… -