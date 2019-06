(Di domenica 9 giugno 2019) Nato in una piccola cittadina della Borgogna-Franca Contea nel 1819,è stato uno dei pittori che più di tutti ha segnato la svolta dell’arte in senso realista. Dai primi autoritratti fino al successo (e allo scandalo) de "L’origine del mondo",ha sempre contrapposto all'ufficialità borghese la sua particolarissima concezione di arte: realista, perché “il bello è qualcosa di relativo al tempo in cui si vive”.