Zingaretti | Pronti al voto anche a settembre | candidato premier chi ha più

(Di sabato 8 giugno 2019) “Credo che la Lega di Salvini sia un pericolo per la democrazia in Italia. Occorre riorganizzare un campo di forze che nei comuni sta vincendo, e dimostrare che la Lega non è il destino degli italiani. È dura ma io sono qui per combattere. Dopo le Europee e le Amministrative, il Pd è pilastro di una alternativa che ancora non c’è ma questo è il nostro obiettivo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, intervenendo a ‘Repubblica delle Idee’ a Bologna. Parole durecontro il Movimento 5 stelle che “ha sbagliato alle elezioni e sta sbagliando in questo momento diventando lo sgabello, in maniera totalmente subalterna, che permette a Salvini di dire tutto e il contrario di tutto”.“Grazie a Bologna per il risultato delle Europee, grazie a Modena per quello delle Amministrative, sono ...

