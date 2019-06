Zazzaroni su Twitter attacca quelli che avevano insultato per aver smentito Guardiola

ilnapolista

(Di sabato 8 giugno 2019) Ivaninterrompe il suo silenzio su, che durava dal 23 maggio, per gongolare contro quanti loperché avevaalla Juve Interrompo inevitabilmente – ma solo per l’occasione – il silenzio per salutare le centinaia di tuittaroli e instagrammer “informatissimi” che mi han riempito di offese sulla cazzata di #alla Juve che smontai a metà maggio. Non li mando affanculo io: si mandino da soli. Interrompo inevitabilmente – ma solo per l’occasione – il silenzio per salutare le centinaia di tuittaroli e instagrammer “informatissimi” che mi han riempito di offese sulla cazzata di #alla Juve che smontai a metà maggio. Non li mando affanculo io: si mandino da soli. — Ivan(@zazzatweet) 8 giugno 2019 Il direttore del Corriere dello Sport aveva cinguettato per ...

alex89755780 : Dopo il twitt di #Zazzaroni la Juventus non deve far arrivare #sarri .Deve scomparire da twitter per rifugiarsi su… - fcin1908it : Guardiola-Juve, furia Zazzaroni: 'Si mandino affanc... da soli tutti quelli che...' - - dirigentenedved : Inevitabilmente lancio hashtag #zazzaroniout chi mi ama mi segua, chi vivrà allenerà #Juventus #finoallafine… -