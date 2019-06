Volontari in azione nella Baia di San Cataldo | con i rifiuti costruita una zattera FOTO

direttasicilia

(Di sabato 8 giugno 2019) Oggi è la giornata mondiale dedicata agli oceani e alla spiaggia delladi Sanè stata non solo una giornata di festa, ma anche dedicata alla pulizia del litorale. Numerosi, tra cui gli operatori della sezione Nord Occidentale del WWF, hanno tolto dalla spiaggia decine di chili didi ogni genere. Ma non solo, nel corso della giornata è anche stata liberata una tartaruga, una specie protetta a Ficuzza. “Gino”, così è stata chiamata la tartaruga, è stata fortunata, prima di essere portata in salvo stava, infatti, per finire tra identro un autocompattatore. «Grazie ai ragazzi di SanDella Legalità e a tutti iche questa mattina hanno ripulito questa magnifico luogo da plastica e– scrive Antonio Lombardo del M5S -. Considerate che ogni anno 570mila tonte di plastica finiscono nelle acque ...

crocerossa : Per l’impegno nel costruire ponti di fratellanza ed uguaglianza tra i popoli e nel riaffermare i diritti dell'uomo… - GDS_it : Via la #plastica dal #mare , volontari in azione alla #Cala di Palermo: il video - Meringa28M : RT @GDS_it: Via la #plastica dal #mare , volontari in azione alla #Cala di Palermo: il video -