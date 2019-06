Volley | Nations League 2019 Blengini | “Bella vittoria sul Portogallo | Italia attenta

LIVE Italia-Portogallo 3-0 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA. Dominio azzurro : quarta vittoria per la squadra di Blengini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA LE PAGELLE DELLA PARTITA VIDEO HIGHLIGHTS Italia-Portogallo 3-0 LE DICHIARAZIONI DEGLI AZZURRI 14.23: Grazie per averci seguito, buon pomeriggio e appuntamento a domani alle 16 per Italia-Russia Tutto facile, dunque, per l’Italia che conquista il quarto successo consecutivo nella Nations League contro il Portogallo. Un secco 3-0 in meno di un’ora e ...

VIDEO Italia-Portogallo 3-0 - Nations League Volley : highlights e sintesi. Azzurri implacabili - quarta vittoria di fila : Tutto facile per l’Italia a Ufa (Russia), gli Azzurri hanno liquidato il Portogallo con un agevole 3-0 in appena 74 minuto di gioco e hanno così conquistato la quarta vittoria consecutiva nella Nations League 2019 di volley maschile. La nostra Nazionale non ha avuto alcun problema contro i modesti lusitani, prestazione di grande spessore da parte dell’opposto Gabriele Nelli (18 punti), del regista Simone Giannelli e del martello Oleg ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Portogallo 3-0 - le pagelle degli azzurri. Nelli implacabile - Giannelli orchestra - ok Russo : L’Italia ha sconfitto il Portogallo per 3-0 e ha conquistato la quarta vittoria consecutiva nella Nations League 2019 di Volley maschile. Gli azzurri si sono imposti nettamente a Ufa (Russia) e proseguono nel proprio cammino trionfale, continuando a sognare la qualificazione alla Final Six. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. GABRIELE Nelli: 8. L’opposto è ormai entrato in una nuova dimensione, questa Nations ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Portogallo 3-0 - azzurri schiaccianti! Quarta vittoria di fila - la Nazionale cresce : L’Italia non fa sconti, conferma il pronostico della vigilia e demolisce il Portogallo con un roboante 3-0 (25-13; 25-20; 25-11) infilando così la Quarta vittoria consecutiva nella Nations League 2019 di Volley maschile su cinque partite giocate. Gli azzurri, attualmente terzi in classifica in attesa delle partite di Francia e Canada contro Cina e Germania, sono stati perfetti a Ufa (Russia) dove ieri avevano avuto la meglio sugli USA: ...

LIVE Italia-Portogallo Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : grande equilibrio nel secondo set : azzurri avanti 16-15 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-19 Murooooooooooooooo Russooooooooooooooo 21-19 Nelliiiiiiiiiiiii vincente da zona 4 in parallela 20-19 Muroooooooooo Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-19 Il mano out di Alex da zona 4 19-18 Vincente Giannelli di seconda intenzione 18-18 Non sbaglia Nelli da zona 2 17-18 Out l’attacco di Nelli da seconda linea 17-17 ;Mano out di Alex da zona 4 17-16 La parallela di Nelli da zona 2 16-16 ...

LIVE Italia-Portogallo Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 16-12. Allunga l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-13 Marco pesta la linea dei tre metri. 19-13 Giannelli per Nelli, diagonale vincente. 18-13 Attacco di Alex. 18-12 Ace di Antonov, time out discrezionale del Portogallo 17-12 Il nastro manda fuori l’attacco di Marco. 16-12 Attacco di Nelli, seconda interruzione tecnica. 15-12 Alex trova il -3. 15-11 Murone di Antonov, gli azzurri sul +4! 14-11 Sassata di Antonov da posto ...

LIVE Italia-Portogallo Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 8-6. Primo set molto equilibrato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-6 Errore al servizio dei portoghesi. Primo time out tecnico. 7-6 Tavares riesce a tenere lì l’Italia. 7-5 Errore in appoggio di Alex. 6-5 Anzani non riesce a tenere una palla apparentemente facile. 6-4 Attacco di Nelli senza muro, gran palla di Giannelli. 5-4 Scambio prolungato, Lorenzo trova il punto. 5-3 Pipe di Antonov, la palla si insacca tra muro e rete. 4-3 Bel mani fuori ...

LIVE Italia-Portogallo Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : sfida da vincere contro i lusitani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Ufa (Russia) per affrontare i lusitani in un confronto fondamentale nella corsa verso la qualificazione alla Final Six, la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare un avversario comunque ...

Volley - Nations League 2019. L’Italia vuole il poker di successi : Portogallo da non sottovalutare : L’Italia va a caccia del poker di vittorie e trova sulla sua strada nella quinta giornata della Nations League una novità per questa manifestazione, il Portogallo che, nelle prime quattro gare, ha trovato il modo di conquistare una sola vittoria contro la Bulgaria, subendo tre sconfitte piuttosto nette contro Canada, Argentina e Russia ieri. E’ vero che la Nations League non è l’obiettivo primario della stagione degli azzurri ...

Italia-Portogallo Volley - Nations League 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi, sabato 8 giugno, si gioca Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Ufa (Russia) e partiranno con i favori del pronostico contro la compagine lusitana che sembra essere abbondantemente alla nostra portata. I ragazzi del CT Chicco Blengini sono reduci dalla bella vittoria contro gli USA e vanno a caccia del quarto successo consecutivo nella prestigiosa competizione ...

Volleyball Nations League Maschile – Gli azzurri mandano al tappeto gli USA 3-1 : Volleyball Nations League Maschile: bella vittoria per gli azzurri contro gli Usa Nella prima giornata della Pool 6 della Volleyball Nations League l’Italia conquista tre punti battendo per 3-1 (25-23, 13-25, 25-20, 25-23) la Nazionale USA. Questo il verdetto del campo al termine di un lungo e combattutissimo match. Dopo un avvio più che convincente gli azzurri hanno subito la potenza in battuta degli avversari nella seconda frazione. La ...

Volley - Nations League 2019. Blengini : “Contenti per avere battuto gli USA - un altro mattoncino : che partita di resistenza” : L’Italia ha sconfitto gli USA per 3-1 nel match valido per la Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti con grande autorevolezza sul campo di Ufa (Russia) e hanno così infilato il terzo successo nel prestigioso torneo internazionale. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. GIANLORENZO Blengini: “Siamo contenti per la vittoria. E’ stata una partita dura, ...

VIDEO Italia-USA 3-1 - Nations League Volley : highlights e sintesi. Azzurri scatenati - terza vittoria e 28 punti di Nelli : L’Italia ha sconfitto gli USA per 3-1 nel match valido per la Nations League 2019 di volley maschile, gli Azzurri si sono imposti in maniera schiacciante a Ufa (Russia) e hanno conquistato la terza vittoria consecutiva nel prestigioso torneo internazionale. A fare la differenza i 28 punti di Gabriele Nelli ma anche le buone prestazioni di Oreste Cavuto, Oleg Antonov e Roberto Russo. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...