Vittoria e festino fino a tarda notte | Gabriel Jesus e Miranda nella bufera | il Brasile

sportfair

(Di sabato 8 giugno 2019) La Federazione ha sottolineato come i giocatori fossero in permesso dopo l’amichevole con il Qatar, archiviando così il caso La marcia di avvicinamento delalla prossima edizione della Coppa America prosegue, prima il caso Neymar e adesso ila cui hanno partecipatoe Joao. Lapresse Secondo quanto riportato dal giornale brasiliano Metrópoles, i due giocatori hanno raggiunto un condominio di Brasilia dopo l’amichevole vinta contro il Qatar, partecipando ad unprivato. Giunti sul posto a volto coperto per non farsi riconoscere, l’attaccante del City e il difensore dell’Inter sono rimasti al partyalle quattro del mattino, quando l’intervento della polizia ha messo fine alla festa, perchè troppo rumorosa per i vicini. Sulla questione è intervenuta anche la Federazione, che ...

Dome689 : RT @FcInterNewsit: Brasile, festino dopo vittoria sul Qatar: interviene la Polizia. Riconosciuto Miranda - Claudia_CIau : RT @FcInterNewsit: Brasile, festino dopo vittoria sul Qatar: interviene la Polizia. Riconosciuto Miranda - FcInterNewsit : Brasile, festino dopo vittoria sul Qatar: interviene la Polizia. Riconosciuto Miranda -