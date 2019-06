VIDEO Novak Djokovic attacca l’arbitro | “Hai mai giocato a tennis? Ora sei famoso” Perse

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019)si è letteralmente infuriato con l’arbitro durante la semifinale del Roland Garros 2019: il serbo ha appena perso il terzo set (7-5) contro Dominic Thiem e l’austriaco si è portato sul 2-1 nel conto dei set, il numero 1 al mondo si è arrabbiato con il diretto di gara e lo hato platealmente: “Hai mai? Bravo, fai il protagonista. Ora sei famoso“.si era lamentato per un time violation in una situazione molto delicata di punteggio, di seguito ildell’episodio.L’ARBITRO: “HAI MAI” Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Claudio Bosco LPS

WeAreTennisITA : Si riparte a Parigi con la semifinale tra Novak #Djokovic e Dominic #Thiem! #RG19 (?? @rolandgarros) - Ubitennis : 'Tu fai le domande migliori, mi sorprendi sempre'. Novak Djokovic e @ubiscanagatta in sala stampa ?? #RG19… - nfl77 : RT @Eurosport_IT: Novak Djokovic, lezione di sportività: contesta il giudice di sedia e restituisce il servizio a Zverev ?? #EurosportTENNI… -