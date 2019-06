VIDEO Milena Bertolini | Mondiali calcio femminile | “Voglio un’Italia compatta contro

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) Manca sempre meno all’attesissimo debutto dell’Italia ai2019 diprevisto per domenica 9 giusto alle ore 13.00. Le azzurre affronteranno l’Australia a Valenciennes (Francia) e cercheranno di agguantare una vittoria importantissima in ottica qualificazione agli ottavi di finale, la nostra Nazionale torna a disputare una rassegna iridata dopo venti anni di assenza e l’obiettivo è quello di figurare fin dal primo minuto. Il CTè molto carica alla vigilia del matchle Matildas e ha parlato di come l’Italia dovrà impostare l’in: “Cerco di ragionare in termini di principi di gioco, non sono mai un’assolutista e non mi piace essere categorica. Mi piacerebbe trasmettere flessibilità, dobbiamo avere una nostra identità ma allo stesso tempo riuscire a essere flessibili e gestire le varie ...

