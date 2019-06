VIDEO Barty-Vondrousova | Finale Roland Garros 2019 | highlights e sintesi L’australiana

VIDEO Barty-Anisimova - semifinale Roland Garros 2019 : highlights e sintesi - l’australiana vince in rimonta : Ashleigh Barty ha sconfitto Amanda Anisimova per 6-7, 6-3, 6-3 e si è così qualificata alla Finale femminile del Roland Garros 2019. L’australiana è riuscita a sconfiggere la next gen statunitense in rimonta e ha così guadagnato il pass per l’atto conclusivo del secondo Slam della stagione. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Barty-Anisimova. VIDEO highlights Barty-Anisimova, semifinale Roland Garros ...