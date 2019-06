Vibo Valentia | ragazzo di 27 anni muore dopo essere stato dimesso dall' ospedale

Da Vibo Valentia all’Isola d’Elba - col nostro viaggio abbiamo ricucito il mare : di Marco Marmeggi 19-28 maggio La bussola di bordo galleggia, immersa in un liquido a bassa densità. La corona bascula e accompagna il beccheggio delle ultime centinaia di miglia che ci separano dall’arrivo. Blue Moon viaggia sospesa nel vuoto, come una minuscola astronave nello spazio. Naviga senza luna, dentro un mare e un cielo che hanno lo stesso colore. Il faro di Capo Palinuro illumina l’orizzonte con tre lampi. Una luce ...

Vibo Valentia - tentata estorsione e messaggi a sfondo sessuale a una disabile : indagati due preti : La Dda di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose di due sacerdoti: Graziano Maccarone, segretario particolare del vescovo di Mileto (Vibo Valentia), e Nicola De Luca, reggente della chiesa Madonna del Rosario di Tropea. Secondo l’accusa i due hanno minacciato – vantando amicizie con la cosca Mancuso di Limbadi – un conoscente per avere indietro 8.950 euro che gli ...

Elezioni comunali 2019 - ballottaggi e risultati/ Vibo Valentia : prima sindaca donna : Elezioni comunali 2019, i ballottaggi e i risultati. Eletta a Vibo Valentia la prima sindaca della donna della storia della città calabrese

Vibo Valentia. Maria Limardo primo sindaco donna della città : A Palazzo Luigi Razza siederà il primo sindaco donna, eletto al primo turno. Vibo Valentia era l’unico capoluogo di provincia

Terremoto in Calabria - sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia dopo la forte scossa della notte [MAPPE] : Un vero e proprio sciame sismico sta interessando la Calabria meridionale dopo la scossa di Terremoto che stanotte all’1:31 ha scatenato il panico con migliaia di persone in fuga dalle loro abitazioni tra le Serre e la piana di Gioia Tauro dove il risentimento sismico della scossa principale (di magnitudo 3.6) ha raggiunto il 5° grado della scala Mercalli. Da quel momento si sono verificate molte altre scosse, l’ultima pochi minuti ...

Da Roccella Ionica a Vibo Valentia - in vela come in bici : stessa velocità - stessa lentezza : di Marco Marmeggi Se fossimo passati da qui in bicicletta, l’effetto sarebbe stato lo stesso. Avremmo percorso la 106, la statale che da Roccella Ionica porta a Reggio Calabria, e avremmo costeggiato le valli dove l’Appenino si inchina e immerge la testa nello Ionio. Forse ci saremmo anche guardati, dall’asfalto al mare, mentre entrambi attraversavamo l’Amendolea, la fiumara che spezza i monti dell’Aspromonte e ...

Vibo Valentia. Minacce al candidato sindaco Maria Limardo : Campagna elettorale ad altissima tensione a Vibo Valentia dove domenica 26 maggio si vota sia per le europee sia per

Vibo Valentia. Libera : appello per un voto libero e responsabile : “E’ giunto il momento di porre fine al continuo lamento infruttuoso su ciò che non funziona e che non va,