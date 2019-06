Verso Euro 2020 | Grecia-Italia 0-3 | capitan Insigne dà spettacolo

Basket femminile : Italia in spolvero a Saragozza nel percorso Verso gli Europei - Belgio battuto : Prestazione convincente dell’Italia nella preparazione agli Europei femminili che si svolgeranno in Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio. Le azzurre, impegnate nel torneo di Saragozza, hanno superato il Belgio con una partita girata nel corso del terzo quarto, con un parziale di 17-2. Per le ragazze di coach Marco Crespi ci sono 14 punti di Elisa Penna e Sabrina Cinili, oltre a 12 di Giorgia Sottana, mentre per le giocatrici ...

Verso l’EuroBasket Women 2019 – Domani le azzurre in campo contro il Belgio : Nazionale Femminile: Domani a Saragozza le azzurre sfidano il Belgio. Palla a due alle ore 18.00, diretta sulla pagina Facebook ItalBasket Dopo le due sfide con l’Ucraina, Domani la Nazionale Femminile torna in campo a Saragozza (Spagna) per il suo terzo impegno ufficiale in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio). Le azzurre affrontano il Belgio alle ore 18.00 (diretta sulla pagina Facebook ItalBasket), ...

Minibot - un passo (pericoloso) Verso l'uscita dell'Italia dall'euro : Moody's: primo passo verso la creazione di una valuta parallela. "O sono moneta, e allora sono illegali, oppure sono debito...

Verso l’EuroBasket Women 2019 : il riscatto dell’Italia di Crespi - battuta l’Ucraina 99-77 : Nazionale Femminile: Italia-Ucraina 99-77. Raduno sciolto, le Azzurre si ritrovano il 3 giugno a Treviso La Nazionale Femminile ha battuto l’Ucraina 99-77 a Ponzano Veneto (Treviso) nel secondo impegno del percorso di preparazione in vista dell’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio, si gioca in Lettonia e Serbia). Pronta e molto convincente la reazione delle Azzurre dopo la sconfitta di misura (66-69) accusata a Pordenone ...

Cosa sono i minibot - il primo passo Verso una possibile uscita dall’euro : Claudio Borghi (Foto di Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images) Martedì 28 maggio la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità una mozione che impegna il governo ad accelerare il “pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni”, anche attraverso “titoli di Stato di piccolo taglio”. Il riferimento esplicito è all’emissione di minibot, uno strumento molto caro alla Lega di Matteo Salvini e presente ...

Verso l’EuroBasket Women 2019 : l’Italia femminile cede all’Ucraina in amichevole : Nazionale femminile: Italia-Ucraina 66-69. Domani si replica a Ponzano Veneto (Treviso) alle ore 17.00 Primo impegno ufficiale per la Nazionale femminile in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio), sconfitta a Pordenone dall’Ucraina col punteggio di 66-69. La miglior marcatrice Azzurra è stata Nicole Romeo con 14 punti, in doppia cifra anche Giorgia Sottana a quota 10. Domani le Azzurre tornano in campo, sempre ...

Minibot - la Camera approva all'unanimità. Disastro Pd - Padoan vota sì : "Primo passo Verso l'uscita dall'euro" : La Camera approva all'unanimità la mozione Baldelli che impegna il governo a varare i Minibot, vale a dire il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione alle imprese in titoli di Stato di piccolo taglio. È un via libera indiretto alla creazione di debito, ma soprattutto di una valuta altern

Calcio - Italia Verso gli Europei Under 21. Di Biagio : “Verranno tutti i big tranne Donnarumma”. Nazionale con Chiesa - Kean - Pellegrini… : Mancano poco più di due settimane agli Europei Under 21 di Calcio 2019 che si disputeranno in Italia dal 16 al 30 giugno. Gigi Di Biagio deve ancora diramare le convocazioni, oggi sono arrivati a Formello i primi 27 azzurrini a cui poi si aggiungeranno altri “big” cioè calciatori che si uniranno al gruppo dopo gli impegni con la Nazionale maggiore (sono previste le partite contro Grecia e Bosnia valide per le qualificazioni agli ...

Doppio nome per il sistema operativo Huawei - perché quello europeo diVerso da quello cinese : Giungono nuove informazioni sul sistema operativo Huawei, quello che dovrebbe fare la sua comparsa a seguito della dipartita parziale (totale?) di Android e che sicuramente dovrebbe interessare i nuovi dispositivi, anche a marchio Honor. Nei giorni scorsi, dopo il gran polverone causato dal ban USA, abbiamo già indicato il presunto nome dell'OS, ossia Hongmeng, vista la registrazione del marchio dedicato ma quest'ultima potrebbe non essere la ...

Europee - Cattaneo : “Elettorato volatile. Il M5s perde Verso non voto e Lega. Il Pd ha fermato emorragia ma non attrae” : Il Pd tiene, ma non attrae “nuovi voti”. Per esempio: le perdite del M5s non vanno verso i democratici ma verso l’astensione e verso la Lega. E se vorrà avere qualche chance di allargare il proprio elettorato il Pd – così come la Lega e i Cinquestelle – dovrà fare i conti con un arbitro “inflessibile”: l’elettorato del Sud. Sono le conclusioni dell’istituto Cattaneo di Bologna che come a ogni ...

Azzurri Verso Euro 2020 - torna Belotti non Balotelli : La prende larga, Roberto Mancini, la curva delle convocazioni che porta al doppio impegno di giugno della nazionale per le qualificazioni all'Europeo 2020. Il ct, come peraltro atteso, ha esteso la lista a ben 33 giocatori, riservandosi poi di agire in base alla condizioni fisiche e alle esigenze del momento. La lista dei convocati per la Grecia (sabato 8 giugno ad Atene) e la Bosnia Erzegovina (martedi' 11 allo Stadium di Torino) comprende ...

Italia Verso Euro 2020 : Mancini convoca 33 azzurri per Grecia e Bosnia : Italia verso Euro 2020. Sono 33 i calciatori convocati dal Commissario tecnico Roberto Mancini in vista delle due partite contro Grecia

Spread in lieve aumento dopo le elezioni europee. Borse Verso l'apertura con il segno positivo : Leggero rialzo per lo Spread nel primo giorno dopo le elezioni europee. La differenza di rendimento tra Btp e Bund tedesco segna 270 punti contro i 267 della chiusura di venerdì 24 maggio. lieve rialzo per l’euro dopo che i dati sulle elezioni europee hanno escluso uno sfondamento del fronte sovranista, confermando. Sul mercato spot di Tokyo ma moneta unica europea avanza dello 0,22% a 1,1211 sul dollaro e dello 0,04% a 122,73 sullo ...

Europee - Zingaretti : ora il PD è l’altro polo - Verso le elezioni : L'articolo Europee, Zingaretti: ora il PD è l’altro polo, verso le elezioni proviene da ILFOGLIETTONE.IT.