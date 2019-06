Venezia | 8mila persone in corteo contro le Grandi Navi

tg24.sky

(Di sabato 8 giugno 2019)inleLa manifestazione dopo l’incidente della settimana scorsa a San Basilio. Presenti varie associazioni ma anche tanti comuni cittadini. Ilè arrivato fino a piazza San Marco

Agenzia_Ansa : Marcia di 8mila dice 'No' alle Grandi Navi a #Venezia dopo l'incidente di Msc Opera. Il corteo sfiora Piazza San Ma… - AversanoElena : RT @Agenzia_Ansa: Marcia di 8mila dice 'No' alle Grandi Navi a #Venezia dopo l'incidente di Msc Opera. Il corteo sfiora Piazza San Marco #F… - PAOLOBONFIGLIOL : RT @Lettera43: In 8mila hanno protestato contro le grandi navi e celebrato la bellezza di #Venezia. #nograndinavi -