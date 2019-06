Vaticano | la vita del cardinal Canestri è l’album dei ricordi della Chiesa nel Novecento

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 giugno 2019) “Quellaizia è certamente una dignità, ma non è onorifica. Lo dice già il nome – ‘e’ – che evoca il ‘cardine’; dunque non qualcosa di accessorio, di decorativo, che faccia pensare a una onorificenza, ma un perno, un punto di appoggio e di movimento essenziale per lacomunità. Voi siete ‘cardini’ e siete incardinati nelladi Roma, che ‘presiede alla comunione universalecarità’”. Così, nel concistoro del 14 febbraio 2015, il secondo del suo pontificato, Papa Francesco si rivolgeva ai nuovii. Ma di uomini che nella loro, pur ricevendo la berretta rossa, sono rimasti umili sacerdoti ce ne sono tanti. Tra essi può certamente essere annoverato ile Giovanni. A quattro anni dalla sua scomparsa, i familiari del porporato hanno voluto raccogliere in un volume le testimonianze di coloro che hanno conosciuto e ...

