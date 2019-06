Una ricca stagione di tornado nelle plains USA

retemeteoamatori

(Di sabato 8 giugno 2019) Come vediamo dalla graficaUSA è stato un Maggio davvero proficuo in termini dicon oltre 400 fenomeni registrati. Pensate che in Italia in media se ne formano a malapena un decimo in tutto l’anno. in viola sono indicato iche ha fatto nel maggio 2019 mentre accanto in nero bianco son scritti iche di media fa in quelle zone Gli stati dove sono stati verificati piu’rispetto alla norma sono in ordine: il Texas con 86( contro una media di 43), il Kansas con 80 (36 di media), l’Oklahoma 61 (27 di media). Ben 12 gli stati dove sono stati registrati almeno 10. Ipiu’ violenti :di Lawrance nel Kansas del 28 Maggio è stato in maniera preliminaria classificato come EF4 (raffiche fin 273km/h, il secondo di quest’anno), rimasto al suolo per 50km e ...

