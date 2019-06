Tumori | nuovo farmaco immunoterapico messo a punto da laboratorio ISS

Tumori pediatrici : speranze da un nuovo farmaco ‘personalizzato’ : nuovo farmaco potrebbe essere in grado di combattere i Tumori dei bambini: si tratta di un medicinale ‘personalizzato’ che ha dimostrato di ridurre la massa tumorale, e in alcuni casi di eliminarla del tutto, in bambini malati che presentano particolari mutazioni geniche. La cura permette quindi di agire in modo ‘personalizzato’ sulla base della mutazione genica del singolo paziente. Lo studio relativo alla nuova molecola ...

Tumori - Ire : “Individuato un nuovo bersaglio terapeutico per il cancro al colon” : Una proteina ‘bifronte’ si sta rivelando cruciale per il trattamento del cancro al colon-retto. Si fa sempre più chiaro il ruolo della proteina telomerica Trf2 nella formazione e progressione dei Tumori, grazie a uno studio i cui risultati sono pubblicati quasi in contemporanea in due articoli, su ‘Embo Journal’ e ‘Nucleic Acids Research’. Il lavoro è stato condotto da ricercatori dell’Istituto nazionale ...

Tumori : nuovo record per Race for the cure - in 100mila a Roma e Bari : “Abbiamo battuto anche la pioggia“, dichiara Riccardo Masetti, riferendosi al nuovo record di adesioni alla XX edizione della Race for the cure di Roma, la più grande manifestazione per la lotta ai Tumori del seno in Italia e nel mondo, organizzata da Komen Italia, che Masetti presiede. Oltre 81.000 iscritti solo nella città di Roma e 20.000 in quella di Bari. “La manifestazione ha avuto un apprezzamento che è andato oltre le ...

Un fisico nucleare italiano brevetta un nuovo macchinario per 'bruciare' i Tumori in un secondo : La scienza è alla costante ricerca di nuove tecniche di cura , e grazie ad esse sempre più persone riescono a superare quella fase difficile della vita tornando ad un'esistenza normale. Oggi vogliamo ...