Trump | «Firmato l' accordo con il Messico | dazi sospesi» La crisi disinnescata 

(Di sabato 8 giugno 2019) Il presidente degli Stati Uniti su Twitter: «Le tariffe commerciali non scatteranno da lunedì». In cambio «servono misure forti per fermare i flussi dei migranti negli Usa»

