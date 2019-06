Traffico Roma del 08-06-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 16:15 MAVE Traffico SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DI Roma, ANCHE IL RACCORDO ANULARE AL MOMENTORISULTA SCORREVOLE ANDIAMO SULLE STRADE DEL CENTRO, PRESE D’ASSALTO DAL COLORATO CORTEO DEL Roma PRIDE 2019 CIRCA 10 MILA PERSONE E 15 CARRI ALLEGORICI PARTIRANNO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER ARRIVARE IN PIAZZA MADONNA DI LORETO. FINO ALLE 21,30 CIRCA CHIUSURE AL Traffico LUNGO IL PERCORSO E ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 15:20 mave DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA QUALCHE DISAGIO AL Traffico SULLA VIA DEL MARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALTEZZA DELLA STAZIONE TOR DI VALLE PER Traffico TROVIAMO INVECE CODE SULLA TANGENZIALE, DIREZIONE SAN GIOVANNI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 ANDIAMO SULLE STRADE DEL CENTRO, PRESE D’ASSALTO DAL COLORATO CORTEO ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 13:20 mave DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CENTRALE DEL LATTE, ORA IL Traffico È TORNATO A SCORRERE REGOLARMENTE SOLO BREVI RALLENTAMENTI ORA NELLE DUE CARREGGIATE IN PROSSIMITA’ DI UN CANTIERE TRA APPIA E ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 13:20 mave DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CENTRALE DEL LATTE, ORA IL Traffico È TORNATO A SCORRERE REGOLARMENTE SOLO BREVI RALLENTAMENTI ORA NELLE DUE CARREGGIATE IN PROSSIMITA’ DI UN CANTIERE TRA APPIA E ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE PER Traffico INTENSO TRA CASILINA E APPIA E DALLA VIA ARDEATINA ALLO SVINCOLO PONTINA. CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E BUFALOTTA E PER Traffico TRA SVINCOLO BOCCEA E AURELIA E TRA VIA DEL MARE E SVINCOLO PONTINA. Traffico ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE PER Traffico INTENSO TRA CASILINA E APPIA E DALLA VIA ARDEATINA ALLO SVINCOLO PONTINA. CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E BUFALOTTA E PER Traffico TRA SVINCOLO BOCCEA E AURELIA E TRA VIA DEL MARE E SVINCOLO PONTINA. Traffico ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, SOPRATTUTTO IN USCITA DALLA CITTA. SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA APPIA ALLA VIA ARDEATINA. Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE VERSO ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, SOPRATTUTTO IN USCITA DALLA CITTA. SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA APPIA ALLA VIA ARDEATINA. Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE VERSO ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, Traffico SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO, MENTRE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO GIÀ I PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLA Roma-FIUMICINO. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, Traffico SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO, MENTRE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO GIÀ I PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLA Roma-FIUMICINO. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, Traffico SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO, MENTRE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO GIÀ I PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLA Roma-FIUMICINO. MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA DA PIAZZA DELLA ...

Traffico Roma del 07-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 19:50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CENTRALE DEL LATTE AL BIVIO PER LA A24 Roma – L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA C. COLOMBO ALLA TUSCOLANA. A CENTOCELLE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’INCROCIO ...

Traffico Roma del 07-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 19:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma-FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL TUFELLO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ...

Traffico Roma del 07-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 18.20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIACO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E FLAMINIA E PROSEGUENDO DA BUFALOTTA A VIA PRENESTINA.STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SU ...