Traffico Roma del 08-06-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 13:20 mave DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CENTRALE DEL LATTE, ORA IL Traffico È TORNATO A SCORRERE REGOLARMENTE SOLO BREVI RALLENTAMENTI ORA NELLE DUE CARREGGIATE IN PROSSIMITA’ DI UN CANTIERE TRA APPIA E ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE PER Traffico INTENSO TRA CASILINA E APPIA E DALLA VIA ARDEATINA ALLO SVINCOLO PONTINA. CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E BUFALOTTA E PER Traffico TRA SVINCOLO BOCCEA E AURELIA E TRA VIA DEL MARE E SVINCOLO PONTINA. Traffico ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE PER Traffico INTENSO TRA CASILINA E APPIA E DALLA VIA ARDEATINA ALLO SVINCOLO PONTINA. CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E BUFALOTTA E PER Traffico TRA SVINCOLO BOCCEA E AURELIA E TRA VIA DEL MARE E SVINCOLO PONTINA. Traffico ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, SOPRATTUTTO IN USCITA DALLA CITTA. SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA APPIA ALLA VIA ARDEATINA. Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE VERSO ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, SOPRATTUTTO IN USCITA DALLA CITTA. SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA APPIA ALLA VIA ARDEATINA. Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE VERSO ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, Traffico SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO, MENTRE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO GIÀ I PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLA Roma-FIUMICINO. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, Traffico SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO, MENTRE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO GIÀ I PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLA Roma-FIUMICINO. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA ...

Traffico Roma del 08-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, Traffico SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO, MENTRE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO GIÀ I PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLA Roma-FIUMICINO. MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA DA PIAZZA DELLA ...

Traffico Roma del 07-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 19:50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CENTRALE DEL LATTE AL BIVIO PER LA A24 Roma – L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA C. COLOMBO ALLA TUSCOLANA. A CENTOCELLE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’INCROCIO ...

Traffico Roma del 07-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 19:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma-FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL TUFELLO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ...

Traffico Roma del 07-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 18.20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIACO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E FLAMINIA E PROSEGUENDO DA BUFALOTTA A VIA PRENESTINA.STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SU ...

Traffico Roma del 07-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 18.20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIACO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E FLAMINIA E PROSEGUENDO DA BUFALOTTA A VIA PRENESTINA.STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SU ...

Traffico Roma del 07-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 17:50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DA VIA TRIONFALE A VIA SALARIA; PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma -FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. A SETTECAMINI RALLENTAMENTI PER UN ...

Traffico Roma del 07-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 17:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA Roma FUMICINO. SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO CODE ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. IN ...